Türkiye'nin ilk kadın vinç operatörleri

Bütün hizmetlerin aynı sahada verilebildiği, Türkiye’nin çok amaçlı en büyük deniz kapısı Mersin Uluslararası Limanı’nda, yerden 25 metre yükseklikteki kabinde çalışarak ticaret trafiğine katkı veren kadın operatörler Zübeyde Pamuk, Sena Varlıol, Pınar Kılıç, Hüzün Kan ve Özen Işık başarılarıyla göz dolduruyor. 'Erkek işi' olarak bilinen vinç operatörlüğüne tesadüfler sonucu adım atan kadın operatörlerin, mesleğe giriş hikayeleri de oldukça ilgi çekiyor.

Mersin Limanı'nın gözde personelleri arasında yer alan kadın vinç operatörlerinden Zübeyde Pamuk, daha önce 9 yıl sigortacılık yaptığını belirterek, "Mesleğimden sıkılmıştım, farklı bir sektöre geçmek istedim ve vinç operatörü olmaya karar verdim. Kursa gittim, belgelerimi aldım, stajımı tamamladım ve Mersin Uluslararası Limanı’nda işbaşı yaptım. Makineleri ve 2.5 yıldır sürdürdüğüm işimi çok seviyorum, içimde biraz erkek ruhu var galiba" dedi.

"İlk başta 'kadın vinç operatörlüğü mü yapar' diye yadırgadılar"

Başlarda ağır tonajlı işlerde zorlandığını, ayrıca erkeklerin dünyası olan liman sahasına kadın olarak girdiğinde sıkıntılar da olduğunu aktaran Pamuk, "'Bir kadın vinç operatörlüğü mü yapar?’ diye çok yadırgadılar ama hiçbir zaman vazgeçmeyi düşünmedim, azimle üzerine üzerine gittim. Sonra erkek arkadaşlar alıştılar, kabullendiler ve yardımcı oldular hala da yardımcı oluyorlar. Artık bütünleştik. Ekip olarak çalışıyoruz. Mesleğim kesinlikle çok zor, kolay diyemem. Sürekli dikkat, yüksek konsantrasyon istiyor ve işe odaklı çalışmak gerekiyor. Zorlu, zevkli, kazandıran ve değeri yüksek olan mesleğimi genç kızlarımıza öneriyorum" diye konuştu.

"Severek yapıyorum"

Sena Varlıol ise ön lisans programı olan ‘dış ticaret’ mezunu olduğunu ifade ederek, "Staj yaptıktan sonra iş arama telaşı içine girmiştim. Bu işi tesadüfen buldum. Aslında nasıl ve ne iş yapacağımı bilmiyordum. Önce operatörlük eğitimi aldım. Sonra sertifika sahibi oldum ve işe aktif olarak devam ettim. Her iş, aslında öğrenilene kadar zordur. Zamanla yaptığım işi benimsedim, sevdim ve çalışma arkadaşlarımla kaynaştım. Mesleğimi severek yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Vinci ilk kez limanda gördüm"

Yaklaşık 2.5 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyen bir diğer kadın operatör Hüzün Kan, şu bilgileri verdi:

"Mesleğe başlamamda kız kardeşimin rolü oldu. Bir gün beni aradı, ‘Abla, operatör olur musun?’ dedi. İşsizler kervanındaydım, tereddüt etmeden 'tamam, yaparım' dedim. Daha önce uzaktan dahi olsa vinç görmüş değildim. Vinçleri ilk kez limanda gördüm. Başlarda yaptığım iş, ‘kadından operatör mü olurmuş?’ diye çok yadırgandı. Ancak diğer kadın arkadaşlarımla büyük başarı gösterdik. Sonra takdirler almaya başladık. Türkiye’nin ilk kadın vinç operatörleri arasında olmak gurur verici. Eşim, dostum, akrabalarım, arkadaşlarım herkes gurur duyuyor benimle. İlk zamanlar ben de diğer kadın arkadaşlarım gibi zorlandım ama üstesinden geldim. Makinelerle kuru yük ve kargo yükleme boşaltma çalışıyorum, işimi keyifle yapıyorum."