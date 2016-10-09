Esenyurt Belediyesi, nüfusunun fazla olması sebebiyle Yenikent Mahallesi’ni üç mahalleye böldü. Yenikent Mahallesi’nin muhtarı Önder Ay da azaları ve ilçedeki derneklerle görüşerek eşi Huriye Ay'ı yeni kurulan Sultaniye Mahallesi muhtar adaylığına önermek istedi. Eşi Huriye Ay ise duruma tepki gösterdi, anneliğin ve muhtarlığın bir arada yürümeyeceğini düşünerek teklife sıcak bakmadı. Ay, eşi de muhtar olduğu için adaylığına mahalleliden tepki gelebileceğini düşünerek muhtar adayı olmak istemedi. Ardından eşinin ve mahallelinin ısrarı üzerine fikrini değiştirerek muhtarlığa adaylığını koymaya karar veren Huriye Ay, eşiyle birlikte yürüttüğü seçim çalışmasıyla en yakın rakibine 500 oy fark atarak Sultaniye Mahallesi muhtarlığına seçildi. Böylelikle çift, Türkiye’nin aynı anda çalışan ilk karı koca muhtar çifti oldu. Ay çifti, vatandaşlara hizmet ederken kullandıkları arabaya “Türkiye’nin ilk karı koca muhtarları” yazdırarak, birlikte fotoğraflarını bastırdı.

Bir yandan çocuklar bir yandan mahalleli

Esenyurt Belediyesi de karı koca muhtarlara kolaylık sağlayarak iki muhtarın bir arada çalışmasına izin verdi. Muhtar çift, bir yandan ebeveyn olmanın sorumluluklarını yerine getirmeye uğraşırken bir yandan da vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor. İkili, birlikte çalışırken zaman zaman görüş ayrılıkları yaşasa da ortak bir noktada buluşuyor. Eve iş getirmemeye çalıştıklarını ifade eden muhtar çift, beraber çalıştıkları için kimi zaman mahallelinin sorunlarına evde de çözüm arıyor.

"Evimin muhtarı da sensin, mahallemin muhtarı da sensin"

Eşini muhtar olmaya ikna etmek için çok uğraştığını ifade eden Önder Ay, "Çocuklara bakma konusunda yardımcı olacağımızı beyan ettik. Huriye Hanım’ı zar zor kabullendirdik. Tabi ki zor yanları çok bunu burada nasıl söyleyebilirim, bilmiyorum yoksa eve gidince hesap veririz. Çünkü her an berabersin, evde, işte, muhtarlıkta ama ben eşimi seviyorum. O, daha duygusal davranarak işe devam ediyor, ben işe biraz daha resmiyetten bakarak ortak noktada tüm halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evimin muhtarı da sensin, mahallemin muhtarı da sensin, sen ne dersen ben hizmete hazırım diyorum. Böylelikle güzelce anlaşıyoruz, çakıştığımız durumlar olmuyor. Eve iş getiriyoruz ister istemez aslında getirmemeye çalışıyoruz. Ama muhtar olunca tabi ki eve iş geliyor" dedi.

"Annelikle muhtarlığı bir arada yapmak zor oluyor"

Eşi muhtar olduğu için kendisi de muhtar adayı olunca insanların tepki gösterebileceğini düşünen Huriye Ay, "Seçildiğimde zaten işi biliyordum, hiç acemilik gibi bir sıkıntı olmadı, bilmediğim yerlerde zaten eşime danışarak yaptım. İki tane çocuğum var onların dersi var, yemeği, sorumlulukları var. Muhtar olmamın olumsuz yanları bunlar, çok yorucu oluyor. Olumlu yanları da eşimle birlikte bu işi yapıyorum. Bir şeyler yapmaya, vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocukları mutlu etmeye çalışırken vatandaşı mutsuz ediyorsun, vatandaşı mutlu edeceğim derken çocuklarını mağdur ediyorsun. İki arada bir derede kalıyorsun ama böyle olumlu, olumsuz idare edip gidiyoruz. Tabi ki annelikle muhtarlığı bir arada yapmak zor oluyor. Ama eşimle birlikte bu süreci de aşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bir evde iki muhtar yeter o yüzden ben muhtar olmak istemiyorum"

Ay çiftinin 8 yaşındaki 3’üncü sınıfa giden çocukları Ege Ay, "İkisi de çok çalışıyor, bir evde iki muhtar yeter o yüzden ben muhtar olmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Karı koca muhtar olmanın Ay çifti için de zor olduğunu belirten Medine Caniş, "Her sıkıntıma koşuyorlar, yardımcı oluyorlar. Karı ve koca olarak ikisi de muhtar olan daha önce hiç duymadım ilk defa duyuyorum. İlk duyduğumuzda şaşırdık. Bir evde iki muhtar tabi ki zordur. Onların da çocukları var, onlarla ilgileniyorlar. İlk önce kocasını seçtik, sonra Huriye Hanım’ı seçtik hizmetlerinden memnun olduğumuz için. Huriye Hanım’dan da memnunuz" dedi.

"Hepimizle tek tek ilgileniyorlar, hiçbir eksiğimizi de bırakmıyorlar"

Mahalle olarak muhtarlarından çok memnun olduklarını ifade eden Münevver Boymun, "Düğünümüz Tarsus’taydı davet etmiştik onları, oraya kadar geldiler. İlk defa duyuyoruz, görüyoruz. Yorucu oluyordur onlar için de insanların sorunları ile ilgilenmek ama çok iyiler. Hepimizle tek tek ilgileniyorlar, hiçbir eksiğimizi de bırakmıyorlar. Çok şükür yardımcı oluyorlar, her türlü her zaman yanımızdalar" ifadelerini kullandı.

Ahmet Faruk Sarıkoç