Türkiye’nin ilk kömür ocağı turizme açılıyor

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi’nde ülkede ilk işletmeye alınan maden ocağı yaklaşık 100 yıldan fazla üretim yaptıktan sonra üretim durdu. Uzun yıllardır atıl durumda bekletilen ve yabancılar tarafından da işletilen “Varagel Bölgesi” olarak bilinen maden ocağı bölgesinin düzenlenerek turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

BÖLGE KORUMA ALTINA ALINDI

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, bölgenin Türk Sanayisinin ve madenciliğin gelişmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, bu tarihi yaşatmak, aynı zamanda bölgede turizmi canlandırmak için Zonguldak Valiliğinin çalışma başlattığını söyledi. Kandilli Belediyesi olarak projeye destek verdiklerini ifade eden Aydın, proje hayata geçirildiğinde madencilikle ilgili açık hava müzesi, restoran, çay bahçesi açılacağını dile getirdi. Bölgedeki binaların restore edilerek gezilebilecek duruma getirileceğini aktaran Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada “Zonguldak’ta madenciliğin 160 yıllık bir geleneği var. 1829’larda kömürün bulunmasıyla başlayan ve Kandilli kömürün bulunduğu yer ve ilk işletmelerin açıldığı yerdir. Çamlı ocakları ve onun yanında Kandilli ocakları da bölgenin ilk açılan ocaklarıdır. İlk işletme yılları yabancılar tarafından yapıldığı dönemler vardır. Kömür üretildiğinde, kömür nakli, dönemin yolları olmadığı, tren yolları da olmadığı için mavnalarla ve gemilerle sağlanmış. Mavnalarla sağlanırken de deniz kenarlarında silolar oluşturulmuştur, taş örme silolar. Bunlarda işçi alayları denilen askerle yapılmıştır. Burası ulaşımı zor, işçi ve mal zemin hatlarının zor olduğu bir bölge olduğu için zamanında yanılmış olabilirim ama İtalyan mühendisler tarafından planlanmış olan, sizin de gördüğünüz “varagel” adı verilen sistem kurulmuştur buraya. Buradan hem malzeme hem işçi için, ocağın girişi aşağıda olduğu için, mavnalar aşağıya yaklaştığı için ve malzeme girişi buradan sağlandığı için bu kurulmuştur buraya. Burasının aynı zamanda bir özelliği de, Türkiye’nin eğer bir sanayi tarihi varsa sanayi tarihinin ve Taş Kömürü tarihinin başlangıç yeri Kandilli’dir” dedi.

BİNALAR RESTORE EDİLİP HALKA AÇILACAK

Türkiye’de ilk termik santralinde turizme açılması planlanan bölgede kurulu olduğunu dile getiren Başkan aydın, söz konusu termik santralinden sonradan havalandırma bacasına dönüştürüldüğünü anlattı. Aydın projeye ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

“Tarihi yapıları da, tarihimiz de burasıdır. 17 paytonun ve eski aspiratör binası ki Türkiye’nin ilk termik santralidir. Ocağın içerisinde kullanılan enerjiyi kullanabilmek için bir termik santral olarak kurulmuş ve kullanılmıştır. Ocağın içini beslemiştir daha sonra elektrik şebekesi gelişmeye başladıktan sonra lav edilmiş, havalandırma bacası olarak kullanılmıştır. Bu geçmişi unutturmamız lazım. Bölgemizi ve tarihimizi simgeleyen bu yapıları elimizde tutmamız lazım. İşte onun için koruma altına alındı bu bölge. Vara gel, aspiratör bölgesi ve daha önce idari bina olarak kabul ettiğimiz, 4 bina olmak üzere koruma altına alındı. Bunun üzerine bir proje geliştirildi ve Valilikte şuanda devam eden bir projemiz var. Projemiz buraların restore edilip, halkın ziyaretine açılabilecek şekilde tesislendirilmesi ve bu tarihin saklanması. Bunun belediyemizi katkısı bölgesel yerel turizmden bölgemizin yeterince pay alabilmesi için bu tür gerçek yapılara ihtiyacımız var. Tarihi var, geçmişi var, her şeyi ile anlatılabilecek bir hikâyesi var. Onun için bunların korunup kollanması var ve bu belediyemizin bütçesini aşan bir iş. Bu devletin elini atıp yapması gereken bir iş olduğu için kurullar tarafından tescil edildi. Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de. Burasının hali hazır haritaları belediyemiz tarafından masrafları karşılanarak yapıldı ve Valiliğe teslim edildi. O haritalar üzerinde şu anda proje çalışması devam ediyor. Biz inşallah devlet büyüklerimizin yardımıyla, belediyemiz de kıt kanat olan kaynaklarını kullanarak burayı yaşatacağız. Tarihimizi yaşatmaya devam edeceğiz.”

Aydın, düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilere bölgeyi gezdirerek turizme açılacak alanlar hakkında bilgiler verdi.

Vedat Kılıç