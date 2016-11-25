MKEK Kırıkkale Silah Fabrika Müdürü Derviş Mehmet Ocakcıoğlu, memleketi Tokat’ta iş adamı Burhan Besler tarafından düzenlenen ’Dostlar Meclisi’ne katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda milli piyade tüfeği MPT-76 ile keskin nişancı tüfeği BORA 12 isimli tüfeği programa katılan davetliler yakından inceleme imkanı buldu. Eski AK Parti Tokat Milletvekili Osman Demir, eski MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru ile doktor, mühendis ve iş adamları silahlarla ilgili Müdür Ocaklıoğlu’dan bilgi aldı. MKEK Müdürü Ocakcıoğlu, Türkiye’nin milli imkanlarla tasarlanarak ürettiği ilk piyade tüfeği MPT-76’nın NATO standardı olan soğuk ve sıcak hava, kum yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış 42 testin tamamını hatasız geçen dünyadaki tek tüfek olduğunu söyledi. MKE tarafından geliştirilen 600 metre etkili menzile sahip 7.62 mm’lik MPT-76 Piyade Tüfeği, Türkiye’nin her yerindeki birliklerde her hava şartında denendiğini ifade eden Ocakcıoğlu, “Bu silah geri tepmez, sessiz çalışır. Yani bu silahımız dört dörtlüktür. Dakikada 700 mermi atar” dedi.

Piyade tüfeği MPT-76’nın TSK’da kullanılan G3 piyade tüfeğinin yerini alacağını söyleyen Mehmet Ocakcıoğlu, “2009 yılından itibaren ARGE çalışması bazında yapıldı, onun neticesinde 180-200 civarında askeriyeye verildi. Asker kullandı, eksiklikleri hakkında bize bilgi verdiler. Biz de onları uygulamak suretiyle şu anda görmüş olduğumuz silahı elde etmiş olduk. Bu TSK için ürettiğimiz silahlardan bir tanesi. Şu anda 550 tane ambargomuzda hazır mevcut üretildi. Fabrikamıza da askeriye ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı uzmanları şu anda teste tabi tutuyorlar. Testten olumlu sonuç çıkacaktır. Bu 550 tüfeğimizi kabul ettikleri takdirde 2017 yılı içerisinde 18 bin 500 adet imal edeceğiz" diye konuştu.

Programın sonunda, organizeyi düzenleyen iş adamı Burhan Besler günün anısına Müdür Mehmet Ocakcıoğlu’na seramik vazo hediye etti.