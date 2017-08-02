Türkiye’nin ilk olimpik kaykay pisti açılıyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sukaypark’ta 800 metrekare alan üzerine inşa edilen kaykay pistini gezerek incelemelerde bulundu. Kaykay pisti ile spor alanında bir ilke daha öncülük ettiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak bir ilke daha imza atıyoruz ve Türkiye’nin ilk kablolu su kayağı tesisinin hemen yanında Türkiye’nin ilk uluslararası standartlarındaki kaykay (skate) parkını inşa ediyoruz. Kaykay parkı ile birlikte spor alanındaki yatırımlara ne kadar önem verdiğimizi bir kez daha ortaya koyuyoruz. Bu tesis, hem kaykay sporunun daha geniş kitlelere yayılmasına hem de bu spora gönül veren gençlerin gelişimine katkı sağlayacaktır” dedi.



Kaykay pistini inşa ederek Türkiye’nin bu branştaki olimpiyat başlattıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Kaykay parkı, uluslararası kaykay federasyonlarının belirlediği ölçülerde ve bu federasyonların gözleminde inşa edildi. Olimpik standartlarda olan bu pist, Amerika’dan özel olarak gelen 8 kişilik ekip tarafından inşa edildi. Aynı ekip 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yer alacak olan kaykay pistlerini de inşa etti. Bu tesis ile birlikte kaykay branşında olimpiyatlara sporcu göndermek adına ilk adımı atmış bulunuyoruz. 5 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz açılış ile olimpiyat yolculuğumuz başlayacak. Açılış günü yerli ve yabancı birçok sporcunun iştirakiyle bir de kaykay festivali ve yarışma düzenleyeceğiz. Bu etkinliği Gençler İçin Spor Derneği ile birlikte organize ediyoruz. Festivale yerli ve yabancı sporcuların yanı sıra bu spora gönül veren ünlü isimler de yer alacak. Kaykay sporuyla ilgilenen tüm gençlerimizi festivale davet ediyorum” diye konuştu.



Gençler İçin Spor Derneği Başkanı Sedat Çelenk de, “Osmangazi Belediyesi Türkiye’de kaykay sporu için bir ilke öncülük ediyor. Uluslararası standartlarda inşa edilen bu parkta 5 Ağustos tarihlerinde hizmete açılacak ve Türkiye’nin en büyük kaykay festivaline ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 200 yerli ve yabancı sporcu bu festivalde yer alacak. Festivale katılmak isteyen sporcular 5 Ağustos Cumartesi gününe kadar Sukaypark’a gelerek ya da gençleriçinspor.com.tr adresinden kayıt yaptırabilir. Festivale katılacak olan profesyonel yabancı sporcular ayrıca Türk sporcular için eğitim verecek. Bu sporu seven herkesi festivale davet ediyorum” ifadelerini kullandı.