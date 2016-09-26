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Türkiye’nin ilk Paralimpik gururuna Vali Özdemir’den çeyrek altın

2016 Rio Paralimpik Oyunları judo branşında yarışan 2 Edirneli milli sporcu Ecem Taşın ve Mesme Taşbağ, bronz madalya alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Türkiye'yi 2016 Rio Paralimpik Oyunları judo branşında 9 milli sporcu temsil etti. Edirne Judo Olimpik Spor Kulübü'nün sporcuları Ecem Taşın ve Mesme Taşbağ, bronz madalya alarak Türkiye'ye ilk gururu yaşattı.


26 Eylül 2016 16:33

48 kiloda bronz madalyanın sahibi Ecem Taşın, bronz madalya sevincini Edirne Valisi Günay Özdemir’le paylaştı. Vali Özdemir’i makamında ziyaret eden Ecem Taşın’a Vali Özdemir, çeyrek altın hediye etti.
Ziyaret sırasında konuşan Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne olarak büyük bir başarı elde edildiğini vurgulayarak, “Aslında şu anda Edirne’de 20’ye yakın engelli sporcumuz var. Antrenörlerimiz çocuklarımıza yardım ediyor. Öyle tahmin ediyorum ki gelecekte Edirne bölgenin de Türkiye’nin de önemli bir spor merkezi haline gelecek” dedi.

Görme Engelli Kadın Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Şengül Demiral, çok kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Güçlü bir ekibiz. Ekip çalışmasıyla bu başarıyı elde ettik. Bize destek sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Gelecekte Tokyo Oyunlarında sizleri altın madalyayla ziyaret ederiz" diye konuştu.
2 yıl önce Edirne’ye geldiğini kaydeden Ecem Taşın, “İki yıl içinde bu başarıyı aldık. Kota maçlarımız vardı. Edirne’de daha büyük spor organizasyonları yapmak istiyoruz. Bu takımla çok daha büyük hedeflere gideceğimize inanıyoruz. 2020’yi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan artı 70 kiloda bronz madalya almayı hak eden milli sporcu Mesme Taşbağ, ziyarete katılmadı.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı 

 


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