Türkiye'nin ilk paya dönüştürülebilir tahvil ihracı gerçekleşti

Türkiye'nin önemli yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, Akfen Mühendislik'in iştiraki Akfen GYO'nun 170 milyon lira tutarındaki Türkiye'de gerçekleştirilen ilk paya dönüştürülebilir tahvil ihracına aracılık ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin şehir otelciliği konseptine odaklı gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Akfen GYO'nun tahvil ihracında, vade 3 yıl, faiz oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Dönem sonlarında biriken faizin anaparaya eklendiği tahvilde anapara ve biriken tüm faiz, Akfen GYO'nun tercihine göre bedelli sermaye artırımı yoluyla şirket hissesine dönüştürülebilecek. İhraç gelirinin Bulvar Loft projesinin yatırımı ve kısa dönemdeki diğer ihtiyaçlarının finansmanında değerlendirilmesi öngörülüyor.

"Finansman arayışında olan şirketlere farklı bir alternatif oluşturulması açısından da çok olumlu bir ihraç"

Akfen GYO'nun tahvil ihracına aracılık eden ÜNLÜ & Co Borç Sermaye Piyasaları ve Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Erdem Selim, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı: "Türkiye'de gerçekleştirilen ilk paya dönüştürülebilir tahvil ihracına aracılık etmekten ve Akfen Grubu ile başarılı işbirliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Akfen GYO bu işlem ile yeni projesi Bulvar Loft için çok uygun bir faiz oranı ve nakit akışlarına ilave yük getirmeyen ödeme planına sahip bir finansman sağlayarak şirkete değer kattı. Borçlanma araçları piyasasının gelişimi ve özellikle faiz oranlarının yüksek seyrettiği mevcut piyasa koşullarında finansman arayışında olan şirketlere farklı bir alternatif oluşturulması açısından da çok olumlu bir ihraç oldu. ÜNLÜ & Co olarak 2018 yılında gerçekleştireceğimiz yeni ihraçlarla piyasanın daha da gelişmesine katkıda bulunmayı ve aracı kurumlar arasındaki lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz".