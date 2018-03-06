Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam köyleri kuruluyor

Etra Holding’in öncülüğünde, ABD’nin yaşlı yaşam uzmanı Avendelle ve Acıbadem Sağlık Grubu’nun çözüm ortaklıkları ile Türkiye’de ilk defa hayata geçirilecek olan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin tanıtım toplantısı yapıldı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Etra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, "Mimari, içerik ve sunulan hizmetler bakımından Türkiye’de ilk olan, dünyada ise örnek olarak gösterilecek yaşam köylerinden birini oluşturduklarını söyledi.

Uyan, projenin yüzde 30’unu sosyalleşme alanlarına ayırdıklarını vurgulayarak, "Bu köyün en belirgin özelliği burada kalan büyüklerimizin sürekli aktif bir hayat içerisinde oldukları, doğal beslendikleri, doğal bir ortamda bulundukları bir köy ortamında yaşadıkları, 7-24 doktorundan fizyoterapistine, psikologtan diyetisyene varıncaya kadar her türlü hizmetten faydalandıkları, restoran, kafeterya, market, eczane her şeyin bir arada olduğu bir köy. Bu köyde asıl amacımız insanların hasta olmaması. Birçok aktivite planladık. Projenin yüzde 30’u sosyalleşme alanlarına ayrıldı. Bu durum markalı konut projelerinde yüzde 1-2’dir" ifadelerini kullandı.

"Projemizde 45 tane konak, 614 tane hane var"

Projede yöresel bir manzara oluşturduklarını belirten Etra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, "Projemizde 45 tane konak, 614 tane hane var. Bunlar tek ve iki katlardan oluşuyor. Yöresel bir manzara oluşturulmuş evler. Başlangıç fiyatlarını 286 bin lira olarak belirledik. 'Daire almak istemiyorum sadece konaklama yapmak istiyorum' diyenler için aylık 4 bin 500 liralık bir hizmet bedeli belirledik" dedi.

Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor

Türkiye’de yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzeri kişilerin toplam nüfusun yüzde 8,7’sine tekabül ettiğini hatırlatan Ercan Uyan, bu oranın 2040 yılında yüzde 16,3 olmasının öngörüldüğünü ve nüfusun giderek yaşlandığını ifade etti. Uyan; TÜİK verilerini hatırlatarak, 2023 yılında ise 80 yaşının üstüne çıkacağının tahmin edildiğini ve 55 yaşında emekli olmuş bir kitle göz önünde bulundurulduğunda 25 yıl için geliştirilmiş çözümlerin ortaya çıktığını söyledi.

"Tedaviden ziyade bu konseptte sağlığın devamlılığına daha fazla focus olacağız"

"HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin sağlık yönetimindeki çözüm ortaklığını ise Acıbadem Sağlık Grubu üstleniyor. HerDem sakinleri için özel bir çalışma yaptıklarını kaydeden Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü Rasim Topuz, "Biz en iyi bildiğimiz işi sağlık işini burada yapıyor olacağız. Ama küçük bir farkla bunu yapıyor olacağız. Biz bütün bu güzel yaşam alanlarının sağlıklı olduğunuzda güzel olduğunun bilincindeyiz o yüzden de tedaviden ziyade bu konseptte sağlığın devamlılığına daha fazla focus olacağız. Büyüklerimiz burada sağlıklı kaldıkları sürece aslında buranın tüm nimetlerinden yararlandığını biliyor ve bunun tadını çıkarabiliyor olacaklar. Dolayısıyla 12 ay boyunca sağlık farkındalığı oluşturacak, yaşamlarını bu güzel ortamda sağlıklı bir şekilde devam ettirecek bilgi ve tecrübelerimizi aktaracağız" diye konuştu.

HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin ilki İstanbul’un Silivri ilçesinin Selimpaşa Ortaköy beldesinde kuruluyor. Günlük yapılan hava ölçümlerin göre İstanbul’un en temiz bölgelerinden biri. Öte yandan uluslararası hava ölçüm değerlerinde kabul edilen temizlik sınırı pm2.5 ölçüm endeksine göre 50 birimken, Ortaköy’de bu değer, havanın en kirli olduğu Şubat ayında bile 39 olarak tespit ediliyor. TEM ve E5 otoyollarının kesiştiği noktada bulunan Selimpaşa ulaşım anlamında da avantajlı bir konuma sahip. Birkaç yıl içerisinde tamamlanacak 3’üncü Çevreyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu da Silivri’de kesişecek. Böylece dört ana aksla şehir merkezine 30 - 40 dakika içerisinde ulaşım sağlanabilecek.

Türkiye’nin yedi bölgesindeki yöresel konaklardan ilham alınarak tasarlandı

Sağlıklı Yaşam Köyü’nde konakların dış bölümü, Türkiye’nin yedi bölgesindeki yöresel konaklardan ilham alınarak tasarlandı. Hanelerin kapısı, ortak kullanım alanı olarak tasarlanmış üstü açılabilir bir avluya açılırken, böylece komşuluk ilişkilerinin yaşatılması hedefleniyor. Bahçede ise her haneye özel bir hobi bahçesi alanı bulunuyor. Satın alma ve kiralama opsiyonlarının sunulduğu evlerin yanı sıra ziyaretçilerin rahatlıkla ağırlayabileceği misafirhaneler de bulunuyor. Köyün içerisinde tarım ve hayvan çiftliği bulunduğu için HerDem sakinleri meyve ve sebzelerini dalından koparıp yiyebilecek, günlük taze süt ve yumurta temin edilebilecekler. Hafta sonları torunları yanlarına gelenler ise çocuk parkları, çim oyun sahaları, yöresel mutfaklar, taş fırınlar, piknik alanlarında sevdikleriyle keyifli vakit geçirebilecekler.

Ağrılara iyi gelen sıcak su ve taş yatakları, ebru kursu, saman odaları

Ebru kursu, şapka dikim atölyesi, müzik dersleri, tiyatro ve yazlık sinema gibi sosyal aktiviteler Sağlıklı Yaşam Köyü’nde yer alırken, Türk kültüründen dünya mutfaklarına uzanan özel lezzetlerin sunulacağı restoranda, köyde yetiştirilen sağlıklı ve doğal ürünler kullanılacak. Spor yapmak isteyenler ise açık havada yürüyüş yapmanın ya da özel sahada golf oynamanın keyfini çıkaracak. Ayrıca, özel olarak düzenlenecek kültür gezileri de yaşamlarına ayrı bir renk ve keyif katacak. Köyün içindeki sosyal tesiste bir de yenilenme merkezi bulunuyor. Bu merkezde; Kneipp havuzu, solunum sorunlarına çare olan tuz odaları, sıcaktan bunalmadan sauna etkisi yaşatan saman odaları, ağrılara iyi gelen sıcak su ve taş yatakları, geleneksel Türk hamamı, jakuzili havuzlar ve yüzme havuzu gibi pek çok ayrıcalık sunuluyor.

Rıfat Fırat