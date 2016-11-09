Şehirden 25 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde, kentin meyve ve sebze ihtiyacının büyük bir bölümünün karşıladığı Çimenli köyünün Seyitler Mahallesi sakinlerinin Zap Suyu üzerinde ulaşımlarını sağlayan seyyar köprü, adeta çileye dönüşüyordu. Zap Suyu’nun karşı tarafında bulunan tarım arazilerine ulaşmak için kullandıkları 45 metre uzunluğundaki seyyar köprüyü debi yükselince kaldırıp, debi azalınca da yeniden kuran köylülerin ulaşım çilesine valilik son verdi.

Türkiye’nin ilk seyyar köprüsü olan Çimenli köyündeki köprünün yerine Hakkari İl Özel İdaresi tarafından asma köprü inşaatı yapması için çalışma başlatıldı. Yıllardır Zap Suyu’na adeta meydan okuyan köylüler, suyun karşı tarafında tarım arazilerinin bulunduğunu belirttiler. Köylüler, “Zap Suyu’nun debisinin düşmesiyle birlikte 45 metre uzunluğunda tahtalardan köprü yapıyoruz. Suyun debisi yükselince de tekrar seyyar köprüyü kaldırıyorduk. İl özel idaresi tarafından seyyar köprü yerine asma köprü yapım çalışmalarına başlandı. Allah valilikten razı olsun ki bizi bu dertten kurtardı” şeklinde konuştular.