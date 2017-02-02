Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkında iki yıl önce doğan Türkiye’nin ilk üçüz aslanları Asya, Avrupa ve Afrika, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine hediye edildi. Doğduktan sonra babaları tarafından kabul edilmeyen 2 yaşındaki üçüz aslanlar, anneleri ile birlikte yaşıyorlardı. Anneleri ile birlikte yaşayan üçüzler annelerinden ayırılarak farklı bir ortama alındı. Burada aslanlar uyuşturucu iğneler ile uyutuldu. Uyutulan aslanlar veteriner hekimlerin gözlemleri altında kafeslere yüklenerek Antalya’ya doğru yola çıktı. Anestezi verilen dişi yavru aslanın annesinden ayrıldığı için gözyaşı döktüğü görüldü.

“Baba, ilk 6 aydan sonra yavruları kabullenmedi”

Antalya’da bulunan hayvanat bahçesinin aslanlara ihtiyacı olduğunu söyleyen Darıca Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Türkiye’nin ilk üçüz aslanlarını burada uzun süre anne baba ile birlikte yaşattık. Ancak babamız ilk 6 aydan sonra birleştirdikten sonra yavruları kabullenmedi. Bu nedenle baba hep ayrı kalıyordu. Barınak koşullarını yeniden düşünüp anne babayı yeniden birleştirip yeni yavrular elde etmek, bu canlıların da soy devamlılığına destek olmak için yavruları Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Antalya Hayvanat Bahçesine gönderme kararı aldık. Karşılıklı yazıştık, onlarında ihtiyacı vardı” dedi.

Aslanların soy devamlılığı için uğraştıklarını belirten Aydın, “Bundan dolayı bugün önce aslanları uyuşturduk daha sonra kafeslere yükledik. Kısa bir yol izleyecekler yedi saat içerisinde Antalya’da olacaklar. Daha geniş bir alanda olacaklar. Bizim barınağımız anne baba ve üç çocuk için yeterli boyutta değil. Şuanda anne ve babanın daha iyi boyutta bulunacağı duruma geldi. Yeni yavrular elde edeceğiz, Antalya’da da yeni yavrular elde edeceğiz. Böylece aslan nüfusunu arttırmış olacağız. Bu hayvanların soy devamlılığına katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Aslanları sakinleştirip anesteziye aldık”

Aslanlara kafeslere alınmadan önce nasıl bir yol izlendiğini anlatan Hayvan Yönetimi Müdürü ve Baş Veteriner Elçin Göktaş, “İlk olarak hayvanları bayıltmamız gerekiyordu. Sakinleştirdik ve daha sonra anesteziye aldık. Bu suretle tek tek kafeslerine yerleştirdik. Yaklaşık yedi yedi buçuk saat kadar yol sürecekmiş. Yolda Zeki bey tekrar kontrol edecek. Gerekirse anesteziyi tekrar idame ettirmek gerebilir. Ona karar verecek. Bu şekilde Antalya’da ki barınaklarına alınacaklar” ifadelerini kullandı.

“Darıca Hayvanat Bahçesinin aslanları bize hediye etmesine memnun olduk, heyecanla geldik”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Zeki Cihangir ise “Türkiye’nin ilk üçüzleri olan bu aslanları Darıca Hayvanat Bahçesinin bize hediye etmesini memnuniyetle karşıladık. Heyecanla geldik. Onun için teşekkür ediyoruz hayvanat bahçesi yetkililerine. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi doğal ortamda kurulan geniş bir arazide, hayvan refahını daha iyi sağlayacak koşullar orada daha mümkün. Bizde artık bu emaneti orada sıcak bir şekilde karşılayacağız. Hayvanları halkın beğenisine sunmak için kısa sürede hayvanat bahçemize ulaştırmak istiyoruz” dedi.

Darıca hayvanat bahçesinde doğan Türkiye’nin ilk üçüz aslanları Antalya’ya doğru yola çıktığı sırada bakıcılarının aslanların arkasından el sallayarak veda etmesi duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Kaan Kızıl