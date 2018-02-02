Türkiye’nin ilk üretici pazarı Bursa'da açıldı

Müşterileri, üreticilerin buluştuğu Üretici Pazarı projesi kapsamında üreticilerin tezgâhların başında olduğu bir pazar alanı oluşturuldu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Yerli Tohum – Taze Mahsul” projesi kapsamında Bursa ve bölgesindeki anlaşmalı küçük hacimli çiftçiler üretici pazarındaki yerlerini aldı.

400 Ton Ürün Satıp 1 Milyon Lira Ciro Hedefleniyor

Üretici Pazarı projesi ile üretici ve tüketicileri bir araya getirdiklerine değinen ve yeni projeler hakkında bilgi veren CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece, Üretici Pazarı’nı Türkiye’de ilk defa biz başlattık. CarrefourSA olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz “Yerli Tohum – Taze Mahsul” projesinde yer alan üreticilerimizle ‘Pazar’ projemizi gerçekleştirmeye karar verdik. CarrefourSA Bursa Hipermarketimiz önündeki 1000 metrekarelik alanda pazarımızı kurduk. 25 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında açık kalacak pazara tüketicilerimiz büyük ilgi gösterdi. 400 ton ürün satıp 1 milyon lira ciro yapmayı hedeflemekteyiz. ‘Üretici Pazarı’ projemiz önümüzdeki günlerde yerlerini belirleyeceğimiz diğer illerdeki hipermarketlerde de devam edecek” dedi.

"Küçük üreticiye sahip çıkıyoruz"



Tüketiciler kadar küçük üreticileri de düşündüklerini kaydeden Işıkgece, "Özellikle küçük üreticilerin sorunlarına çözüm getirerek, elleri ile büyüttükleri ürünlerine gözümüz gibi bakarak taze taze marketlerimize ulaştırıyoruz. Şimdi ise ‘Üretici Pazarı’ projemiz ile tüm paydaşları bir araya getirdik. Bu anlamlı proje ile bir taraftan küçük ölçekte üretim yapan çiftçilerimizi pazar kaygısı taşımadan tüketicilerimize ulaşmasına katkı sağlarken, diğer yandan tüketicilerimizin de çok uygun koşullarda kaliteli ve ekonomik ürün satın almalarına aracılık sağladığımızı yerinde anlatmış olduk” ifadelerinde bulundu.

25 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi’nde açık olacak olan CarrefourSA Üretici Pazarı ile lahana, ıspanak, brokoli, karnabahar, pırasa, biber, domates, patates, soğan gibi yerli tohum ürünlerin yanı sıra, elma, muz ve çilek çeşitleri de üretici rakamlarına yakın fiyatalar ile satışa sunuldu. Beyaz lahananın kilosu 9 kuruşa, karnabaharın kilosu 59 kuruşa, domatesin kilosu 1,49 tl, 25 kiloluk patates veya soğanın çuvalı 19,75tl ile pazar tezgâhlarında tüketiciler ile buluştu.