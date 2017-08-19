Türkiye’nin ilk uzay merkezinin temeli atılıyor

Bursa’yı uzay havacılık ve savunma gibi sektörlerde de söz sahibi yapmak için çalışmalar yürüten BTSO, Gökmen Projesi çerçevesinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Uzay Havacılık Savunma Konseyi ve Kümelenmesi ile sektörde faaliyet gösteren veya üretim potansiyeli bulunan firmaları aynı çatı altında toplayan BTSO, genç kuşağı uzay ve havacılık faaliyetlerine teşvik etmek maksadıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’ni hayata geçiriyor. 22 Ağustos Salı günü Başbakan Yardımcıları Fikri Işık, Hakan Çavuşoğlu’nın iştirakiyle temeli atılacak olan merkez, yaklaşık 13 bin metrekare kapalı alana inşa edilecek. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve içerisinde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı GUHEM 125 milyon TL bütçe ile hayata geçirilecek.

Ziyaretçiler yer çekimsiz ortamı tecrübe edebilecek

150’den fazla interaktif düzenek, havacılık öğrenme merkezi, uzay inovasyon merkezi ve dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı merkez Avrupa’da en iyi, dünyada ise ilk 5 havacılık ve uzay temalı merkezlerden biri olma hedefiyle hayata geçiriliyor. Dikkat çeken bir mimariyle inşa edilecek GUHEM’in ilk katında havacılığın gelişimine ışık tutan düzenekler ve günümüzde kullanılan uçuş simülatörleri yer alacak. Uzay katı olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Bu katta yer alacak yer çekimsiz alan ile merkeze gelen ziyaretçiler yer çekimsiz ortamı tecrübe edebilecekler.

Türkiye’nin uzay temalı ilk merkezi olacak olan GUHEM’in ilk ve orta öğretim seviyesindeki gençlerin uzay ve havacılığa ilgisini artıracağını söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek merkezimizde sergi alanlarının yanı sıra çocuklarımızın ilgisini çekecek eğitim atölye ve laboratuvarları da yer alacak. Uzay havacılık sektörlerinde söz sahibi olan ülkeler kendi astronotlarını da yetiştiriyor. Artık yerli uydusunu üretme noktasına gelen ülkemizde uzay ve havacılık konusunda gençlerimizde daha fazla farkındalık oluşturmalıyız. Bu anlamda bizler de düzenlediğimiz birçok etkinlikle yeni neslin uzay ve havacılık alanında bilinçlenmesini ve yıllara yayılan bu çalışmalar sonucunda da Türkiye’nin ilk astronotunu Bursa’dan çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

BTSO öncülüğünde uzay havacılık ve savunma sektörlerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren İbrahim Burkay, “Bursa makine, otomotiv ve tekstil gibi sektörlerdeki güçlü alt yapısını dönüştürerek uzay havacılık ve savunma sanayinde söz sahibi olabilecek bir potansiyele sahip. Gerek kümelenmemiz, gerekse derneğimizin çalışmaları sonucu sektörde faaliyet gösteren firmalarımızı bir araya getirerek önemli bir güç birliği oluşturduk. Bursa artık uzay havacılık ve savunma gibi yüksek katma değerli üretimin gerçekleştirildiği sektörlerde de söz sahibi olacak” diye konuştu.

Aynı gün GUHEM temel atma töreninin yanı sıra şehir ekonomisine kazandırdıkları iki yeni merkezin de açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Burkay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin kapsam bakımından en büyük sınav ve belgelendirme merkezi olan MESYEB’in yeni hizmet binasının ve içerisinde Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’ni barındıran BUTEKOM’un yeni tesisinin açılışlarını da Başbakan Yardımcılarımızın katılımıyla aynı gün gerçekleştireceğiz. Ayrıca Kalkınma Ajansı ile yine BUTEKOM’da yer alacak olan İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi projesinin de imza törenini yapacağız”.

Süleyman Aydın