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Türkiye’nin ilk ve en büyük thermowood üreticisine iki prestijli ödül

Ahşap sektörünün yenilikçi firması Novawood, yılın en önemli mimari ve gayrimenkul projelerinin yarıştığı European Property Awards’tan (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) Türkiye’ye iki ödül getirdi. Türkiye’nin ilk ve en büyük thermowood üreticisi Novawood, Kısıklı’daki showroomu ile katıldığı yarışmada, Retail Architecture 'Yapı Mimarisi' ve Retail Interior 'Mekan İç Mimarisi' kategorilerinde iki ödüle layık görüldü.

Türkiyenin ilk ve en büyük thermowood üreticisine iki prestijli ödül

11 Kasım 2016 12:50

Yapılarda doğal ve sürdürülebilir kaliteyi ön plana çıkaran thermowood’un dünyadaki 13 lisanslı üreticisinden biri olarak 54 ülkeye ihracat yapan Novawood, Londra‘da düzenlenen ödül töreninde uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ürünlerinde sergilediği yenilikçi anlayışı, Kısıklı’daki genel merkezinde yer alan showroomda da yansıtmayı amaçlayan Novawood, Studio Vertebra tarafından tasarlanan alanı geçtiğimiz yıl içinde kullanıma açmıştı.

"Bu ödülleri kazanmak çok gurur verici"
Avrupa’nın sektördeki en prestijli ödüllerine layık görülmelerini değerlendiren Novawood Genel Müdürü Yakup Kayataş, "Müşterilerimizin yaşam alanları için ürün üreten bir firma olarak, bizim için de bir yaşam alanına dönüşen showroomumuz ile bu ödülleri kazanmak çok gurur verici. Burası sadece bir satış alanından ziyade, uyguladığımız akustik çözümlerle aynı anda üç toplantı gerçekleştirebildiğimiz, bizim de günümüzün önemli bir bölümünü geçirdiğimiz bir alan. Müşterilerimizin yanı sıra iş ortaklarımızı da ağırladığımız showroomumuzun en üst seviyede ödüllendirilmesi, gösterdiğimiz özenin karşılık bulması adına bizi çok mutlu etti" dedi. 


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