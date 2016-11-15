Manavgat Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında Uğur Acar’ın yanı sıra amcasının oğlu Numan Acar ile Hasan Yıldız da sanık sıfatıyla hazır bulundu.

Hakimin hakkındaki suçlamaları okumasının ardından söz alan Uğur Acar, suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek beraatını istedi. Acar, Ramazan, Numan ve Hasan ile birlikte aşırı derecede alkol aldıktan sonra Ramazan’ın kullandığı araçla gezmeye çıktıklarını, arabanın bozulduğunu, Ramazan’ın arabaya küfür ederek araçtan indikten sonra aracın arkasından getirdiği benzini araca döktüğünü, 3-4 metre araçtan uzaklaştıktan sonra sigara yakmak isterken kendisini yaktığını söyledi. Acar, Ramazan’ın yanmaya başlaması üzerine benzin bidonunu alarak kanaldan su getirdiğini ve yanmakta olan Ramazan’ın üzerine dökmek suretiyle söndürdüğünü sözlerine ekledi.

Uğur Acar’ın avukatı Mehmet Emin Erdem de, müvekkili ile maktulün akraba ve arkadaş olduğunu, müvekkilinin Ramazan Kaya’yı öldürmek için hiçbir nedeninin olmadığını, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beratını istedi.

Numan Acar’ın da dinlenmesinin ardından hayatını kaybeden Ramazan Acar’ın avukatı sanıklara sorular yöneltti. Kaya’nın avukatı, sanıklara olayın meydana geliş şekli ve olay sırasında kendilerinin neler yaptığını sorarken, dosyada da yer alan Ramazan Kaya’nın Uğur Acar’a yönelik "Uğur beni neden yaktın?" şeklindeki söyleminin ne anlama geldiğini, diğer sanıkların Ramazan’ın Uğur Acar’a sarf ettiği bu sözleri doğruladığını söyledi. Numan Acar da böyle bir söylemin olduğunu, ne anlama geldiğini anlamadığını ifade etti.

"KOCAMIN OTOPSİSİNDE ALKOL BULUNMAMIŞTIR"

Ramazan Kaya’nın eşi Hatice Kaya ise, kocasının sanıkların söylediği gibi aşırı alkol alan bir kişi olmadığını, tamircilik yanında yangın söndürme tüpü işinde bulunduğu için yangın söndürme konusunda eğitimlere katıldığını belirterek "Kocamın kolundan başlayan bir yangınla yüzde 70 oranında yandığı iddia edilmekte. Kocamın otopsisinde alkol bulunmamıştır. Aracında her zaman yangın söndürme tüpü bulunmaktadır. Sanıklar kendilerini kurtarmak için eşimle ilgili suçlamalarda bulunmaktadır. Söylediklerinin tamamı yalandır" dedi. Mahkeme avukatların konuşmalarının ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"GELECEK DURUŞMADA HAYIRLI SONUÇ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Uğur Acar "Kurban bayramının 2’nci günüydü. Yedik, içtik, eğlendik arkadaşlarımızla beraber. Arkadaşımız Ramazan Kaya bilerek ya da bilmeyerek üzerine ve arabaya benzin dökeceğim diyerek bağırarak ve küfür ederek yakacağım bu arabayı diyerek benzin döktü. Benzin ya üzerine sıçradı ya da üzerine döküldü. O arada arabadan 2-3 metre geriye çekildi. Sanırım benzinin üzerine döküldüğünün farkında değildi. Bilmiyorum olayın heyecanı ama arabadan 3-4 metre geriye çekildikten sonra kendisi sigara yakmak için uğraştı bir iki sefer. Olmadı ama 3’üncü deneyişinde sigarayı yaktı ondan sonra da alev aldı. Tek sağ kolundan yandığını söylediler. Kesinlikle alakası yok. Zaten o esnada da bir anda alev aldı. Kendisi alev alınca da biz arkadaşlarımızla gerekli müdahaleyi yapmaya çalıştık. 2 gün yoğun bakım tedavisine dayanabildi kendisinin vücudu. 2 gün sonrada vefat etti. Geçen ay bir duruşmamız olmuş. Ben katılamadım. Bana ihtarname gelmediği için bu duruşmaya katıldım. Bu duruşmada da gereken bilgileri aldık. Gereken ifademizi de verdik. Bir daha ki duruşmada inşallah hakkımızda hayırlısı olan sonucun çıkacağına eminim" dedi.

"ALKOLE SIĞINIYORLAR"

Mahkemede davacı olarak bulunan ve verdiği ifadede, Uğur Acar’ın olayın ardından kendisiyle birlikte Antalya’ya hastaneye gittiğini, üzerinde yanan kocasına müdahale ettiğine dair hiçbir emarenin bulunmadığını, kendisi kocasının canıyla uğraşırken Uğur ve yanındaki arkadaşlarının uyuyarak geceyi geçirdiğini iddia eden Ramazan Kaya’nın eşi Hatice Kaya mahkeme çıkışında şunları söyledi:

" Ben Uğur Acar’ın verdiği hiçbir ifadeyi kabul etmiyorum. Eşim kesinlikle her gün alkol alan birisi değildir. 15-20 günde bir canı sıkıldığında alır. Arkadaşlarının zoruyla dışarı çıkıp alkol alır. Çocuğunun filan yanında kesinlikle alkol alan bir insan değildi. Alkole sığındılar. Eşimin üzerinden ne yapabiliriz diye ama kesinlikle hiçbirini kabul etmiyorum. Benim eşim köye giden bir insan değil. Ayda bir gider onda da işiyle ilgilenir. Sürekli kahveye gidip alkol alan birisi değildi. Eşim o an yangını eline almış olsa bile eşimin yüzde 60 yanması imkansız. Eşim zaten yangınla ilgili seminerlerini almış, servis ustası. Kesinlikle kolundan alev almış biri yüzde 60 yanması imkansız eşimin o gün üzerine orada üzerine benzinin boşaltılıp yüzde 60 yakıldığına inanıyorum. Bunun dışında hiçbir şeye inanmıyorum."

OLAYIN GEÇMİŞİ

7 Ekim 2014’te Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, 33 yaşındaki Ramazan Kaya, Uğur Acar (22), Numan Acar ve Hasan Yıldız ile birlikte alkol aldı. Kaya, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte otomobiliyle dolaşmaya çıktı. Aracın bozulmasına sinirlenen Kaya, bagajdaki benzin bidonunu otomobile dökerek yakmak istedi. Kendi üzerine de dökülen benzin, Kaya’nın ağzındaki sigaradan dolayı birden alev aldı. Arkadaşlarının müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ağır yaralanan Kaya, kurtarılamadı.

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı, Ramazan Kaya’nın yaşamını yitirmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Uğur Acar ve olay yerinde bulunan 2 arkadaşı hakkında Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Yakmak suretiyle kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 13 Ekim’de görüldü. Uğur Acar duruşmaya katılmaması üzerine mahkeme heyeti Acar’ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.