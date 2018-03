Türkiye’nin ilk Zeytin Ormanı kuruldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 3 Milyon Suriyeli 3 Milyon-Fidan Projesi kapsamında Güngürge Mahallesi’nde oluşturulan Fatma Avlar ve Aylan Bebek Barış Ormanı’nda fidan dikim töreni düzenlendi. Projeyle 20 bin zeytin fidanı dikilerek Türkiye’de ilk kez bir zeytin ormanı kurulacak. Düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "3 Milyon Suriyeli-3 Milyon Fidan" projesinin başarılabileceğini tüm dünyaya gösterdiklerini kaydetti. Zeytin ağacının bölge dünya için önemine de değinen Şahin, “Zeytin barıştır, kardeşliktir, sevgidir. Zeytin Dalı, bizim için bugünlerde çok önemli bir semboldür, sevginin, barışın, kardeşliğin temsilidir. O kadar önemli bir süreçten geçiyoruz ki; dünya tarihi açısından bir dönüm noktası yaşanıyor. Her zaman iyiler ve kötülerin mücadelesi yapılmıştır, her zaman yaşatanlar ve öldürenlerin mücadelesi yapılmıştır. Bu dünya iki koca dünya savaşı yaşadı. Savaşın kazananı yoktur, savaş, kan ve gözyaşı, insanlık tarihine utanç tarihi olarak geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük müttefikimiz olan Almanya ile birlikte bir daha dünya savaşı çıkmasın, insanlar ölmesin, Aylan bebekler denizde boğulmasın, Fatma kızımız evinde başına bomba düşerek ölmesin diye zeytin dalı dikmek için buradayız. Anadolu rahmetin, merhametin, sevginin toprağı olmuştur. Biz hiçbir zaman bir damla petrolü, bir damla kana tercih etmedik. Petrol Ortadoğu’ya her zaman kan ve gözyaşı getirmiştir. Yeraltında olan o zenginlik, Dünya'daki bütün hesabı o bölgeye dikmiş, o hesap bu bölgedeki insanların ölmesine, insanların toprağından, vatanından ayrılmasına neden olmuştur. Biz o yüzden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 7 yılda Suriye’de yaşananlara baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti ve halkı, her zaman Suriye Halkının yanında olarak zalim Esad’a ‘dur’ demiştir. İki şey yapabilirdik; başkalarının yaptığı gibi kapılarımızı kapatabilirdik, vicdanlarımızı karartabilirdik, merhameti yok sayabilirdik ancak bizim medeniyetimiz bunu yok sayıyor, ‘Bir kişiyi öldürmek, tüm insanları öldürmek demektir’ diyor. İslam medeniyeti, sevgi medeniyetidir. Suriyeli kardeşlerimiz bizim komşumuzdur; bizim medeniyetimizde komşu hakkı vardır, kardeşlik, barış vardır. Komşusu açken, tok yatan bizden değildir. Veren el, alan elden üstündür. İşte bu yüzden dünya medeniyeti bunu anlayamadı. Dünya milyonlarca kardeşine sofrasını, evini, yurdunu açan Türkiye'nin bu yükü nasıl kaldırdığını anlayamadı, anlayamaz da. Biz komşumuzda savaş istemiyoruz, bebekler yaşasın, insanlar toprağında yaşasın istiyoruz. Cerablus, Cerablusluların, Afrin, Afrinlilerindir, Suriye, Suriyelilerindir” şeklinde konuştu.

Alman Büyükelçi'ye cevap

Büyükelçinin yanlışı düzelteceğine inandığını söyleyen Şahin, “Büyükelçi ile çok güzel projelere imza attık. İki ülke arasında zaman zaman yanlış anlaşılmalar oldu. Büyükelçimizi, iki ülkenin dostluğuna, kardeşliğine nasıl çaba gösterdiğine ben şahidim. Ancak dün söylediği bir söz Türk Halkını üzmüştür: Afrin bir işgal hareketi değildir; Afrin, Afrinlilerindir. Türkiye, Zeytin Dalı ile terörle mücadele etmektedir. PKK, DEAŞ, FETÖ’yle mücadele etmektedir. Biz Alman Hükümetinden zor zamanımızda yanımızda durmasını, Zeytin Dalı Hareketini çok güçlü bir şekilde desteklemesini bekliyoruz. Muhtemelen bu yanlış anlaşılmayı Büyükelçim düzeltecek, Türk Halkındaki üzüntüyü giderecektir. Türkiye sigortadır; Almanya’ya, Avrupa’ya sigortadır. Türkiye bugün sigorta olmasaydı 2,5 milyon mülteci Avrupa sınırlarındaydı. Binlerce Aylan Bebek, Ege Denizinde boğulmuştu. O yüzden biz bugün bu duruşumuzla, Cumhurbaşkanımızın duruşuyla, halkımızın cesareti ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; ‘Afrin, Afrinlilerindir’ diyerek kendine gelen tehlikeye karşı Suriye Halkı için verdiği mücadeleyi Avrupa’nın desteklemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den geçmektedir"

Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye’den geçtiğini vurgulayan Şahin, “Avrupa'nın barışı da Gaziantep’ten ve Suriye’den geçmektedir. O yüzden bu zeytin dallarını dikeceğiz. Bizim amacımız dünyayı cennete çevirmek ama cehenneme çevirmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. İstiyoruz ki yurdunuza dönün, yuvanıza dönün. Büyükelçimizde bunu söyledi. Kimse vatanından, yurdundan olmasın. Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına dönene kadar bizim canımız, ciğerimizsiniz; ama dönmeniz için de her türlü mücadeleyi yapacağız, bu bölge barışın, kardeşin, huzurun bölgesi olacak. Artık petrol nedeniyle savaşın değil; barışın bölgesi olacak. Türkiye Cumhuriyeti, milli birlik, beraberlik ile yaptığı çalışmayla bunun sembolü olacak. Zeytin Dalı huzur getirsin, Almanya ile Türk Halkı arasındaki barışı güçlendirsin. Hep birlikte barış için zeytin dalı dikelim, dünya barışı için çalışalım” ifadelerine yer verdi.

“Sizleri çok iyi anlıyoruz”

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Almanların ağaçları çok sevdiğini belirterek, “3 Milyon Suriyeli 3 Milyon-Fidan Projesi’yle Gaziantep'e ağaçlar dikeceğiz. Suriyeli kardeşlerimize iyi şeyler yapmak için ağaç dikiyoruz. Bu projeyle hem Suriyeli kardeşlerimizi desteklemek hem de Gazianteplilere katkı sunmak istiyoruz. Türkiye ile biz çok sıkı ilişkiler içerisinde olan uzun süreli dost iki ülkeyiz. 3 Milyon Suriyeli 3 Milyon-Fidan Projesi, 3 milyon Avroluk bin kişiyi kapsayan bir proje oldu. Türkiye’ye ve göçmenlere verilen bu katkı, Türkiye’de yaşayan 4 milyon Suriyeliler için tabi ki çok küçük bir orandır. Almanya'nın 1 milyon göçmenin ne olduğunu hissedebilir ama 4 milyon göçmeni hissetmesi çok zor. Sizlere çok teşekkür ediyoruz, bu konuda katkı sunmaya çalışıyoruz. Suriye’deki bu insanlık dışı savaş, en kısa zamanda sona erer, hepiniz ülkelerinize geri dönersiniz, tüm insanların doğasında doğdukları yere bir özlem vardır, oraya gitmek isteği vardır, sizi çok iyi anlıyoruz. Evinize kısa sürede dönemediğiniz takdirde burada geçirdiğiniz süreçte biz Türkiye ile beraber kaderinizi daha olumlu hale getirmek için katkıda bulunmak istiyoruz. Ankara’dan buraya gelerek bu toplantıya katılmamanın asıl nedeni, biz Türkiye ile beraber bu konuda birlikte çalışma isteğine inanmanız için buradayım” diye konuştu.

"3 milyon Suriyeli - 3 milyon fidan projesi"

Darülaceze Vakfı’nın bir hayaliyle yola çıkılan 3 Milyon Suriyeli - 3 Milyon Fidan Projesi, gerçek oldu. Bir orman gibi kardeşçe yaşama ideali ve bilinciyle 3 Milyon Suriyeli-3 Milyon Fidan projesi, Federal Almanya Cumhuriyetinin 6 milyon 160 bin avroluk finansman ve Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu GIZ’in desteğiyle gerçekleştirildi. Suriyeli misafirlere ekonomik katkı sağlayarak, aktif iş hayatında yer almaları gayesiyle çıkılan yolda, bin 600 Suriyeli ve 400 Türk vatandaşı fidan dikiminde görev alacak. Türkiye’ye göç etmiş olan yaklaşık 3 milyon Suriyelinin, kesilen her ağacın yerine bir fidan dikerek, yaşadıkları ülke vatandaşlarıyla duygusal bağ kurmalarını ve Yeşil Avrupa Projesi’ne katkılarını sağlamak projenin temel amacı olarak belirlendi. Projenin birinci aşaması İstanbul bölgesinde gerçekleştirilmiş, ikinci aşaması Gaziantep'te devam edecek. Alman Hükumetinin finansman desteğiyle hayata geçen projede, Orman Genel Müdürlüğü, fidanların temininden, dikilecekleri alanın sağlanmasına kadar büyük destekler verdi. Projenin İstanbul bölümünde, Boğazın iki yakasında bulunan Beykoz Belediyesi ile Sarıyer Belediyesi de projeye moral ve lojistik destek sağladı. Gaziantep ilinde yürütülmekte olan ikinci aşama Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekle sürdürüldü.