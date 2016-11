Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yer alan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı içerisinde bulunan Türkiye’nin ilk zırhlı gergedanı Samir’e İngiltere’nin Chester Hayvanat Bahçesinden Komala isminde eş geldi. 1 Aralık 2015 tarihinde İngiltere’nin Edinburgh Hayvanat Bahçesi’nden Türkiye’ye transfer olan 8 yaşındaki Türkiye’nin ilk zırhlı Hint Gergedanı Samir’e, gelişinin üzerinden yaklaşık 11 ay geçmesiyle birlikte yine İngiltere’nin Chester Hayvanat Bahçesi’nde bulunan Komala adlı 3 yaşındaki dişi Hint Gergedanı Komala eş olarak geldi.

“Komala şu an 3 yaşında ve 1 buçuk ton ağırlığında”

Türkiye’nin ilk zırhlı Hint gergedanı Samir’e eş olarak İngiltere’den gelen dişi Hint gergedanı Komala ile ilgili bilgiler veren Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazara Müdürü Gökmen Aydın, “Samir buraya artık alıştı. Ama tek eksiği bir eşti. Onu da İngiltere’nin Chester Hayvanat Bahçesinden getirdik. İsmi orada verilmişti. İsmi Komala. Komala şu an 3 yaşında ve 1 buçuk ton ağırlığında. Orada bir ay önce annesinden ayrıldı. Artık anne ile yaşayamayacağı için buraya gelmesi daha da kolaylaştı. Buraya uçakla getirdik. Samir’i kara yolu ile getirmiştik. Biraz aksilikler yaşamıştık. Komala uçakla geldi ve vücudunda her hangi bir yara yok. Sağlıklı bir biçimde kendi için hazırlanmış kışlık bölümde Samir’in kokusuna alışmaya başladı. Şuan uyum sürecindeler. Yaz aylarına doğru birleştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Burada bir yavru elde etmek ülke adına da çok önemli bir şey”

Gergedanların üremesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, “Hint gergedanı Avrupa’nın en büyük memelilerinden biri ve hassas tür olarak nitelendiriliyor Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından. Nesli Tükenme Tehlikesi altında olan canlıları koruma programı var. Bizde Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği olduğumuz için bu program dahilinde bu hayvanın çoğaltılması, soy devamlılığın sağlanması gibi konularda destek veriyoruz. Bu bağlamda bu hayvanları yaz aylarına doğru birleştirip üremesini sağlayacağız. Gergedanın bir araya gelmesi ve üremesi çok zor bir durum. Çünkü yuva kurmayan canlılar. Cüsse olarak da çok büyükler. Birisi 2 buçuk diğeri 1 buçuk ton ağırlığında. O an yaşanacak olumsuz bir durumda onları ayırmak pek mümkün olmayabilir bunun için en doğru zamanı bekleyeceğiz. Burada bir yavru elde etmek ülke adına da çok önemli bir şey” şeklinde konuştu.

“3 buçuk dönümlük alanda ayrı ayrı yaşıyorlar”

Gergedanların yaşam alanı ile ilgili bilgiler veren Aydın, “Barınak 3 buçuk dönümlük bir alan. Bunun 500 metresi kapalı alan. Bu kapalı alanda ikiye bölünmüş durumda. Açık alanda ikiye bölünmüş durumda. Çünkü bunlar yuva kurmayan canlılar. Genellikle ayrı ayrı alanlarda olacaklar. Şu an Komala devamlı içeride. Oraya adaptasyon yaşıyor. Samir’de diğer tarafta hem içeride hem dışarıda. Bu süre boyunca birbirlerinin kokusuna alışma anı yaşıyorlar. Bir süre sonra yer değiştireceğiz. Böylece Komala’nın kapalı alanda bıraktığı koku ile Samir’i bir araya getireceğiz. En son ikisi bize eş olarak kabul ettiğini belirtene kadar devam edecek. Bunu bakıcılar, baş bakıcılar ve veterinerler yakından izliyorlar. Ondan sonrada bir araya gelecekler” ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesine yeni gelen dişi Hint gergedanı Komala ziyaretçileri bekliyor.

Kaan Kızıl