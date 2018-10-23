Türkiye'nin inovasyona duyduğu ilgi küresel markaların radarına girdi

Türkiye'de e-ticaret pazarının TÜBİSAD verilerine göre geçtiğimiz yıl yüzde 37 oranında büyümesi, Amazon gibi küresel e-ticaret devlerinin yanı sıra bu kanallar yoluyla tüketiciye ulaşmak isteyen güçlü markaların da ilgisini çekiyor. Bulunduğu konum itibarıyla Orta Doğu pazarına açılan kapı görevi üstlenen Türkiye'de tüketicinin teknolojiye ve yenilikçi ürünlere olan merakı da tüketici elektroniğinde lider firmalar için önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Tüketici elektroniğinde dünyanın önemli markalarından Anker de gelişmekte olan pazarlar arasında inovasyona ve dijital teknolojilere duyduğu ilgiyle öne çıkan Türkiye pazarına doğrudan erişim amacıyla Türkiye ofisini açan küresel markalar arasına katıldı. Anker, Türkiye'de distribütör olarak aksesuar tedarikçilerinden Sanal İletişim ile çalışacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; Anker Innovations çatısı altında yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla tasarlanan Anker şarj cihazları, soundcore kulaklıklar, eufy akıllı ev aygıtları, nebula eğlence sistemleri ve roav araç içi görüntüleme ürünleri bulunuyor.

Ürünlerde inovasyon ve çeşitlilik kadar, müşteri memnuniyetine de odaklandıklarına dikkat çeken Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, "Anker'in en önemli değerlerinin başında 'Müşterinin Sesi' geliyor. Tüketicinin ihtiyaçlarına yanıt verecek, daha iyi bir deneyim sunacak ürünleri 500 kişilik bir Ar-Ge ekibiyle geliştiriyoruz. Sahip olduğumuz 297 ayrı patent, inovasyona olan bağlılığımızın önemli bir göstergesidir. Türkiye pazarı teknolojiye olan ilgisi ve coğrafi açıdan merkez niteliği taşımasıyla şirketimiz için kritik öneme sahip. Burada dağıtım süreçlerinde Sanal İletişim ile çalışarak, tüketicinin yenilikçi ürün arayışına çevrim içi ve perakende mağazalarla yanıt vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.