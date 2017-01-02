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"Türkiye’nin kıbleye dönmesinden rahatsız olan kim varsa, karşı safta yerini almıştır"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, son dönemde Türkiye'de yaşanan olayları değerlendirerek, "Türkiye’nin kıbleye dönmesinden rahatsız olan kim varsa, karşı safta yerini almıştır" dedi.

&quot;Türkiyenin kıbleye dönmesinden rahatsız olan kim varsa, karşı safta yerini almıştır&quot;

02 Ocak 2017 14:10

Yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Ayhan Gider, "Türkiye Cumhuriyeti vicdanlı bir devlettir, biz meselelere bir İngiliz gibi, bir Alman gibi bakmayız, bakamayız. Tarihten gelen sorumluluklarımızın gereği olarak içeride ve dışarıda yedi düvele karşı mücadele vermekteyiz. Bu dava bize dedelerimizin mirası çocuklarımızın geleceğidir. Verdiğimiz bu mücadele sonucunda kazanırız, kaybederiz bir yerde çok da önemli değildir, önemli olan böylesi bir mücadeleyi böylesi bir kararlıkla sürdürebilmektir. Bu mücadeleyi sürdürürken, düşmanlık etmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazladır. Bunlar gerekçe bulmakta zorlanmaz, yalan söylemekten, iftira atmaktan çekinmezler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinden bunu yapanlar, dün Menderes üzerinden, Erbakan üzerinden aynılarını yapıyorlardı. Bu düşmanlıkları yapanları millet artık daha iyi görüyor, tanıyor. Yaşadıklarımız ve bize yaşatılmak istenenler bir kez daha göstermiştir ki, çok fazla seçenek yoktur, seçenekler ikiye inmiştir, burası ve karşısı. Türkiye’nin kıbleye dönmesinden rahatsız olan kim varsa, karşı safta yerini almıştır. Bizler memleket için, yarınlar için sağlam durmalı, dirayetli olmak zorundayız. İsmet Özel, 'Herkesin bahanesi var, senin yok' derken, bizlere seslenmiştir. Memlekete yaşatılmak istenenleri bir an bile unutmadan elimizden gelenin fazlasını yaparak sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekmektedir. Demokrasiye darbe vuranların, rejimi değiştiriyorlar yalanlarına karşı 2023 hedeflerine ulaşarak, büyük Türkiye iddiasını sürdürmemiz için sistem değişikliğine mecbur kalınmıştır. Adının başkanlık, cumhurbaşkanlığı, ne olduğunun çok bir önemi yok, önemli olan bu revizyonun yapılmasıdır. Demokrasiye darbe vuranların, rejimi değiştiriyorlar yalanlarına karşı, bunun neden lazım olduğunu kapı kapı gezerek milletimize anlatmamız gerekiyor. Hem yeni anayasa, hem sistem değişikliği zaruri bir ihtiyaç. Bu ihtiyaçların giderilmesi ise demokrasiyi çok daha güçlendirecektir" diye konuştu.

"Şer cephelerine karşı güçlü mesaj vermek zorundayız"
Birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Ayhan Gider, "Kaybedecek tek bir dava arkadaşımız olmadığını bilerek, şer cephelerine karşı güçlü bir mesaj vermek zorundayız. Bu mücadeleleri verebilmek için teşkilatlarımıza, üyelerimize, her bir vatandaşımıza hiç olmadığı kadar ihtiyacımız vardır. Birlik, beraberlik içinde hedefleri olan teşkilatlar olarak, yarın seçim olacakmış gibi bugünden çalışmak zorundayız. Onlar bir çalışırken, bizler on çalışmak iddiamızı ortaya koymak mecburiyetindeyiz" diye konuştu. 

Utku Yaşar Cüce

Etiketler: AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye, yeni anayasa


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