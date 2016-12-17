Gaziantep’te dondurucu soğukta ve karlı havada ayağına giydiği kırmızı poşetlerle tüm Türkiye’nin tanıdığı 11 yaşındaki Kadir Kürşat, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in devreye girmesi ile okul hayatına yeniden başlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, Gıda Bankası İdari Sorumlu Gönül Terlemez ile birlikte Kürşat ailesini ziyaret ederek, aileye spor ayakkabısı, kazak, pantolon, satranç takımı, uzaktan kumandalı araç gibi çeşitli hediyeler götürdü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla aileyi ziyaret ettiğini belirten Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, anne Songül ve çocukları Kadir ile Yasin’e okulun önemini anlatarak, yeniden eğitim hayatına dönmeleri konusunda telkinlerde bulundu. Anne Songül Kürşat’ın çocuklarını yeniden okula göndermek istediğini söylemesi üzerine Daire Başkanı Abdullah Aksoy, çocukların Pazartesi günü yeniden okula başlaması gerektiğini ifade etti.

Ailenin aldığı kararla Kadir'in Pazartesi günü okula başlayacağı müjdesini veren Aksoy, "Çocuklarımızın hızlı bir şekilde okula tekrar kazandırılması konusunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in talimatı oldu. Eğitimleri için ne gerekiyorsa destek vereceğiz. Maddi destekler konusunda insani ve millet olarak her zaman yaptığımız yardımlarla da her zaman ailemizin yanında olacağız. Çocuğumuzu da Pazartesi itibariyle okullarına başlayacaklar. Gereken desteği, kıyafetlerini, kırtasiye malzemelerini alıp teslim edeceğiz. Bu iki gencimizi okula kazandırmak, bu haberin en güzel tarafı oldu" şeklinde konuştu.

"Bir baba olarak çok üzüldüm"

Aksoy, haberi görünce Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de, kendisinin de çok üzüldüğünü söyleyerek, "Haberi gördükten sonra, bir baba olarak çok üzüldüm. Sayın bakanımızın talimatı ile gereken yardımı desteği sağlamak için babasına ulaşmaya çalıştık" dedi.

"Derslerimi yapacağım"

Kadir Kürşat ise, daha önce okulu derslerinde başarılı olamaması nedeniyle bıraktığını artık çalışarak, başarılı olacağını ifade etti. Okula yeniden başlayacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Kadir, "Okula gideceğim. Derslerimi yapacağım. Başarılı olacağım. İşi bıraktım, artık gitmeyeceğim. Herkes okusun. Yoksa ileri zamanlarda ehliyet alamazlar. Sokakta çalışırlar" ifadelerine yer verdi.

"Oğlum,’yaş, çamur olmasın’ diye poşet geçirmiş"

Songül Kürşat, oğlu Kadir’in ayağındaki kırmızı poşetlerle görüntülendiği anı anlatarak, "Biz aldık botu. Birkaç gün sonra kar yağdı. Oğlum, ‘bizi yemeğe saldılar, ben de ayağıma poşet geçirdim ana’ diyor. Ayağına botla birlikte tutmuş poşet geçirmiş, karşısına da siz çıkmışsınız. ‘Acerdi botu, poşet geçirmiş, yaş olmasın, çamur olmasın’ diye" ifadelerini kullandı.

Anne Songül, oğlunun üzerine kırmızı poşet çektiği botu da göstererek, botu borçla aldıklarını söyledi. Songül Kürşat, "Bir hafta oldu alalı. Hatta borçla aldık" dedi. Anne Songül, tek isteğinin çocukları okutmak olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı okutabilmemiz yeterli bize. Çocuklarımızın bir okul kıyafetleri yok. Defteri, kitabı, çantası yok. Başka bir şey istediğimiz yok" şeklinde konuştu.

Geliri az ama yardımları kabul etmiyorlar

Anne Songül, her işçi gibi kendilerinin geçimlerini sağladıklarını belirterek, yardım kabul etmediğini söyledi. Duyarlı ve hayırsever vatandaşlara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden anne, "Ekonomik durumumuz ile ilgili hem çok demeyeyim, hem de az demeyeyim. İşçi olan bir insan nasılsa bizim de öyle. Eşim kebap ustası. Gelirimiz az. Miktar olarak çok değil ama yardımları kabul etmiyoruz. Sağ olsunlar, hayır sahiplerine, arayanların hepsine teşekkür ediyoruz. Eşim çok şükür çalışıyor. Geçiniyoruz. Yağımızda kavruluyoruz. Bütçemiz yetiyor" dedi.

"Okulu kendi isteği ile bıraktılar"

Songül Kürşat, okul çağındaki Kadir ve kardeşi Yasin’in okulu kendi istekleri ile bıraktığını vurgulayarak, "Çocuklarımın ikisi de zaten kendi isteği ile okulu bıraktı. Okula gitmek istemediğini, çalışmak istediğini söyledi. Babası da arkadaşının yanına yerleştirdi. Hayatı öğrensin istedi. Okulun kıymetini bilsin istedi. Sonra isterse, tekrar okuturuz diye düşündü" ifadelerini kaydetti..

Kazım Uzunöz - Serhat Demir



