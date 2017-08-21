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Türkiye'nin konuştuğu kaza anını gencin eşi anlattı

Samsun'da çiğ köfte almak için yol kenarında eşi ile bekleyen ve telefonuyla o anda canlı yayında olan Emre Temel, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anında Emre Temel'in yanında bulunan eşi Tuğba Temel o anları anlattı.

Türkiyenin konuştuğu kaza anını gencin eşi anlattı

21 Ağustos 2017 15:47
Türkiye'nin konuştuğu kaza anını gencin eşi anlattı - Tıkla İzle

Kaza, önceki akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Çiğ köfteci önünde motosikletini kaldırım kenarına park ederek, sosyal medya hesabından canlı yayın yapıp eşi Tuğba Temel ile çiğ köfte sırası bekleyen Emre Temel (26), arkadan hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Temel'i Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Eşinin hayati tehlikeyi atlatamadığı söyleyen Tuğba Temel (25), kaza anını anlattı.

"Normalde canlı yayın yapmazdı"

Tuğba Temel, "O akşam eşimle birlikte biraz dolaştık. Daha sonra eve giderken çiğ köfte almak istedik. Çiğ köftecide sıra vardı biz de orada bekliyorduk. Bir anda kaza gerçekleşti. Eşimi yerde gördüm. Sırtım dönüktü. Normalde canlı yayın yapmazdı. O akşam yapmak istedi. İyi ki de yapmış. Elimizdeki en büyük kayıt oldu. O anda yaşadıklarım tarif edilecek bir şey değil. Şu an eşimin hala hayati riski var. 48 saatin dolmasını bekliyoruz. İnşallah iyi olacak" dedi.

Çiğ köfteci kaza anını anlattı

Çiğ köfteci de çalışan Yunus Tangaz o geceyi anlattı. Tangaz, "O akşam biraz yoğundu. Sırayı bekliyordu. Eşi de hemen yanında duruyordu. Kendisi motoru bırakıp kaldırıma atarken arkadan gelen otomobil ona çarptı. Takla atarak kafasını yere çarptı. Ambulans çağırdık. Sağlık ekipleri müdahale etti. Polis geldi. Sürücü çarpınca lastiği patladı. Kendisi de yardımcı olmak istedi. Eşi de şoföre tepki gösterdi" diye konuştu.
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde tedavisi devam eden Emre Temel'in kontrol altında tutulduğu bildirildi. 

Kenan Akyüz


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