Türkiye Milli Katılım Organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen fuara Mili Katılım Organizasyonu ile 11 firma ve kuruluş katılırken, bireysel katılımlarla birlikte Türkiye’den 24 firma ve kuruluş fuara katılım sağladı. Kuru Meyve Tanıtım Grubu Başkanı Osman Öz, Kuru meyve sektöründe çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı da yeni sezonun başladığını, kuru incir ihraç sezonunun başlamasına ise sayılı günler kaldığını, Türkiye’nin kuru meyve ihracatında Avustralya’nın, yıllık 50 milyon dolar pay aldığını, Türkiye’nin kuru meyve ihracatında 8. büyük pazar olan Avusturalya’daki pazar paylarını arttırmak istediklerini kaydetti.

Avustralya’nın özellikle çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısıda üretici bir ülke olmasına rağmen ülkemizden yıllık 10-12 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm, 4 bin ton civarında kuru kayısı ve bin 800 ton civarında kuru incir ithal ettiğini anlatan Öz, “Kişi başına kuru meyve tüketiminin yüksek olduğu bu ülkeye yönelik ihracatımızı daha da artırabilecek potansiyel görüyoruz. Amacımız Avustralya’ya olan kuru meyve ihracatımızı 100 milyon dolara yükseltmek" dedi.

Fuara Kuru Meyve Tanıtım Grubu adına katılan Kuru Meyve Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Emin Dindar, Avustralya’nın son yıllarda özellikle Çin ve Hindistan başta olmak üzere Pasifik ülkelerinden aldığı yoğun göçlerle birlikte nüfusunun 25 milyonu aştığını belirterek, kuru ve kabuklu meyvelerin bu ülkedeki tüketiminin önümüzdeki dönemde artmasını beklediklerini ifade etti.

AVUSTRALYA’NIN KURU MEYVE İTHALATINDA TÜRKİYE İLK SIRADA

Fuarda Kuru Meyve Tanıtım Grubu’nun standını ziyaret eden Türkiye’nin Melbourne Başkansolosu Mehmet Küçüksakallı, Avustralya’da satılan kuru incirlerin yüzde 80’inin, kayısıların yüzde 75’inin ve çekirdeksiz kuru üzümün ise yarısının Türkiye menşeli olduğunu belirterek, kuru meyve sektöründe faaliyet gösteren kurum ve firmaları önümüzdeki dönemde daha yoğun olarak Avustralya’da görmek istediklerini ifade etti. Türkiye, 2015 yılında Avustralya’ya 50 milyon 450 bin dolarlık kuru meyve ihraç etti. 21 milyon 750 bin dolar ile çekirdeksiz kuru üzüm ilk sırada yer alırken, kuru kayısı ihracatımız 18 milyon 996 bin dolar oldu. Avustralya’ya kuru incir ihracatımız 6 milyon 980 bin dolar döviz kazandırırken, Antep fıstığı ihracatı 1 milyon 282 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 2016 yılının Ocak - Ağustos döneminde Avustralya’ya yapılan kuru meyve ihracatı ise 29 milyon 902 bin dolar oldu.

Avustralya-Melbourne’de gerçekleştirilen Fine Food 2016 Fuarı’nda Kuru Meyve Tanıtım Grubu’nu Kuru Meyve Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Emin Dindar ve Ege İhracatçı Birlikleri Tarım Şubesi Müdürü Necdet Kömür temsil etti.