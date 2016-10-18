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Türkiye'nin kuşları belgesel oldu

Türkiye genelinde tamamı gönüllü doğaseverlerden oluşan ve amaçları Türkiye'de yaşayan kuş türlerini belgelemek ve kayıt altına almak olan TRAKUŞ, Türkiye’de çektiği görüntülerden derlediği tanıtım filmi ile iddialı belgesellere taş çıkarttı. Film internette özellikle doğaseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Türkiyenin kuşları belgesel oldu
Türkiye'nin kuşları belgesel oldu - Foto Galeri

18 Ekim 2016 11:32
Türkiye'nin kuşları belgesel oldu - Tıkla İzle

Türkiye'nin önemli tabiat alanlarına ve bu yerlerde yakalanmış yaban hayatı görüntülerine yer verilen film izleyenleri adeta hayrete düşürüyor.  Kuş bilimcilerden, belgesel yapımcılarına, öğretim görevlilerinden, öğrencilere, profesyonel doğa ve yaban hayatı fotoğrafçılarına kadar çeşitli meslek gruplarından binlerce doğa severin yer aldığı Trakuş, ülkenin adeta kuş popülasyonun nabzını tutan bir topluluk olarak faaliyetini sürdürüyor. Trakuş Kurucu Başkanı Serhat Tigrel, "Biz gerçekten çok özel bir topluluğuz. İçimizde her kesimden insanlarla kuş ve doğa odaklı faaliyetlerimiz oluyor. Bu zamana kadar üyelerimiz tarafından 10’dan fazla yeni kuş türünü Türkiye kayıtlarına kazandırmış bir topluluğuz. Ve gerçekten profesyonel fotoğrafçıların da desteği ile harika paylaşımlarla diğer insanları etkiliyoruz, meraklandırıyoruz ve doğaya yaklaştırıyoruz. Her yıl çeşitli kamp ve toplantılar ile üyelerimizle, yılda bir kez de gerçekleştirdiğimiz kongremiz ile yönetim kurulumuzla bir araya geliyoruz. Kamplarımıza yerel halkı ve özellikle öğrencileri de dahil ederek yaptıklarımızı onlara anlatıyoruz gösteriyoruz" dedi.

Türkiye’nin önemli kuş gözlem toplulukları ve yaban hayatı dernekleri ile dirsek temasında olan Trakuş, ayrıca önemli doğa projelerine de maddi veya manevi olarak destek olmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa’da saygın bir yeri olan kuş gözlemciliği Türkiye’de yeni yeni gelişmekte olan bir faaliyet. Trakuş özellike internet sitesi üzerinden yeni başlayan kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılarına ön ayak ve tür tanımlama, fotoğraf paylaşma gibi konularda önemli imkanlar sağlıyor.  

Etiketler: avrupa, Trakuş Kurucu Başkanı Serhat Tigrel, türkiye kuşları


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