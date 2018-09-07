Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik karşılıklı atanan büyükelçilerin açıklandığını duyurdu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Şaban Dişli, Lahey Büyükelçisi olarak atandı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Hollanda Dışişleri Bakanının Ekim ayının ilk haftasında ülkemize yapması planlanan resmi ziyaret, ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki müteakip adımı oluşturacaktır. Memnuniyet verici bu gelişmelerin Hollanda’yla 400 yılı aşan köklü ilişkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansımasını temenni ediyoruz” denildi.

İlker Turak

