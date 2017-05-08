Diğer
Kategoriler

Türkiye’nin mesaisi bitmiyor

Ajans Press’in derlediği verilere göre haftalık 50 saat ve üzerinde çalışanların oranının Türkiye’de yüzde 43’ün üzerinde olduğu saptandı.

Türkiyenin mesaisi bitmiyor

08 Mayıs 2017 11:14

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerini derleyerek dünyanın en uzun mesai yapan ülkelerini çıkardı. Ajans Press’in derlediği verilere göre haftalık 50 saat ve üzerinde çalışanların oranının Türkiye’de yüzde 43’ün üzerinde olduğu saptandı.

OECD verilerini yıllık olarak inceleyen medya takip ajansı, yıllık ortalama çalışma süresinin bin 765 olarak belirlenmesine rağmen ülkemizde toplam çalışma süresi bu rakamın 90 saat üzerinde yer aldı. Türkiye'de haftalık yasal çalışma süresi 45 saat ancak her çalışan ortalama dört saat daha fazla mesai yapıyor. Araştırmaya göre işverenler, çalışma süresini haftanın farklı günlerine bölebilirken bu çerçevede sürelerin eşit olması gerekmiyor. İşverenlerin işçiden onay alması halinde pazartesi günleri 9, salı günleri 7, çarşamba günleri ise 10 saat işçi çalıştırabiliyor.

Basına yansımaları

Verilerin medya sonuçlarını da inceleyen Ajans Press, 2017 yılında mesai saatleri ve düzenlemelerle ilgili 2 bin 61 yazılı basın yansıması tespit etti. Geçtiğimiz yılın aynı diliminde ise bin 845 haber yapıldığı belirtildi. Bu sonuçlar medyanın bir yıl içerisinde mesai saatlerini daha fazla gündemine taşıdığının bir göstergesi sayıldı. Haftada ortalama 50 saat üzeri çalışan ilk beş ülke sıralamasında Türkiye zirvede yer alırken, Türkiye’yi sırasıyla Meksika, Güney Kore, Japonya ve Avustralya izledi. 

Etiketler: Ajans Press


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!