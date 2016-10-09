Antalya’da özel bir rehabilitasyon merkezinde çıkan skandal görüntülerin ardından gözler özel rahabilitasyon merkezlerine çevrildi. Türkiye’de rehabilitasyon merkezlerinin ne kadar denetlendiği soruları akıllara gelirken, Manisa’da yaşlı ve engellilere hizmet veren özel bir rehabilitasyon merkezi de İhlas Haber Ajansı muhabirlerini konuk etti. Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi’nde hizmet veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye’de örnek olabilecek bir merkez olma özelliği taşıyor. Türkiye’nin her yerinden yaşlı ya da 19 yaş üzeri bedensel engelli hastaları kabul eden merkezde şu an 30’u erkek 13’ü kadın olmak üzere 43 hasta bakım görüyor. Hiçbir bölümünde merdivenin bulunmadığı merkezde yaşlı ve bedensel engelli hastalar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayabiliyor. Hastaların sosyal ihtiyaçlarını ön planda tutan merkez, gün içerisinde de sürekli müzik yayını da yaparak motivasyon sağlıyor. Odalarında da televizyon bulunan hastalar isterlerse arkadaşlarıyla ortak salonda buluşarak da hem televizyonlarını izliyor hem de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Kendisine ait bahçesi bulunan merkezde hastalar bahçedeki hayvanlarla ilgilenip hava alma imkanına sahip.

Sosyal ihtiyaçlarını gideriyorlar

Merkezde bulunan hastalar sosyal ihtiyaçlarını kendileri karşılayabiliyor. Bazı hastalar kendileri ürettikleri el işi ürünlerini kurumun aracılığı ile internette satarak kazançlarını sağlayabiliyorlar. 2007 yılından beri çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde kalan ve yaklaşık 3 buçuk aydır da Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 48 yaşındaki Bilgin Kabakçı da merkezde rehabilitasyon çalışmaları kapsamında hem el işi yeteneklerini sergiliyor hem de yaptığı ürünleri internet üzerinden satarak harçlığını çıkarıyor.

“Geldiğim yerde bunları yapamıyordum”

Antalya’daki skandal görüntülerin yaşandığı merkezden yaklaşık 2 ay önce buraya gelen bedensel engelli 26 yaşındaki Yasemin Birtek de hünerlerini sergiliyor. Burada yaptığı el işi ürünleri Antalya’daki merkezde yapamadığını söyleyen Birtek, “Antalya’da bunların hiçbirini yapamıyordum. Burada bütün olasılıkların hepsi var. Hiçbirini yapamıyordum. Ellerimi geliştirmem için bir iş yapmam gerekiyordu. Ben de burada yatak odası takımı, gümüşlük takımı, çerçeve yapıyorum. Başladığım işi bir günde bitiriyorum. İnternet üzerinden satış yaptım. İstanbul’a, Antalya’ya gönderdim” dedi.

“Yoksa kalmıştık dışarıda”

Beykozlu Müşvika Yalkın da bakım merkezinin yaşlılarından. Gençlik fotoğraflarıyla süslediği odasında vaktini geçiren Yalkın, uzun sürelerdir huzurevlerinde ve bakım merkezlerinde kaldığını söyledi. Kendi evi gibi olmasa da merkezde mutlu olduğunu belirten Yalkın, “Kendi evin gibi olur mu? Burası da bizim hayatımız. Onlar bize bakıyor. Mutluyum burada. Yoksa kalmıştık dışarıda. Kim bakacaktı?” diye konuştu.

Sıklıkla denetleniyor

Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü olarak gerek kendi bünyelerinde bulunan gerekse de özel olarak hizmet veren bakım merkezlerinde denetlemeleri aralıksız sürdürdüklerini belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise, merkezin Türkiye’de örnek teşkil edebilecek bir merkez olduğunu söyledi. Konan, “Bizler gerek il müdürlüğümüze bağlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde gerekse denetim ve kontrolümüz altında olan özel bakım merkezlerinde bakıma muhtaç engelli ve yaşlılarımızın insan onuruna yaraşır hizmeti almaları için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Empati kurmayı bilen insanlarız”

Kurum hakkında bilgi veren Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Orçun Semizler ise, “Empati kurmayı bilen, vicdan sahibi insanlar olduğumuzu düşünüyoruz. Engellilerimize ailemizden biriymiş gibi hizmet veriyoruz. Onlarla mutluyuz. Çalışanlarımız da aynı şekilde. Bölgenin halkı da onları kabullenmiş onlara kucak açmış durumdalar. Sosyal hayat ve sosyal yaşantıyı ön planda bulundurarak kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Bir atölyemiz var. El işi yapmak isteyen arkadaşlar bu atölyede vakitlerini geçiriyorlar. Çevrelerindeki halktan insanlara, internet üzerinden satış yaparak harçlıklarını çıkarabiliyorlar. Günlük, haftalık aktivitelerimiz oluyor. Kısır günlerimiz, mangal partilerimiz, doğum günlerimiz oluyor. Sosyal hayat oluşturmuş bir şekilde yaşıyoruz. Mutluyuz” diye konuştu.

Bu kurumda merdiven yok

Kurumun Türkiye’ye örnek olabilecek en büyük özelliği ise merdivenin bulunmaması. Hastaların kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyleyen Semizler, “Burada tamamen hiç merdiven yok. Akülü arabalarla çok rahat hareket edebilmeleri adına hiç merdiven kurdurmadık kuruma. İstedikleri her yere tekerlekli sandalyeleriyle akülü arabalarıyla ulaşabiliyorlar. Sağlayabildikleri tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını kendisi sağlayabilecek durumda olanlar kendileri yapabiliyorlar. 6 metrekare tuvaletimiz var. Rahat bir şekilde özbakımlarını yapabilecek durumda olanlar kendileri özbakımlarını yapabiliyorlar” dedi.

Kuruma hasta kabulü ise iki şekilde gerçekleştiriliyor. Ailede kişi başı geliri 785 lirayı geçmeyen hastaların ücretleri devlet tarafından karşılanırken, aynı zamanda da aylık 115 lira harçlıkları yatırılıyor. Devletin ücretini ödediği hastalara ise birinci ve altıncı aylarda devlet tarafından giysi yardımı yapılıyor. Devletin ücretini ödemediği hastalar için ise 2 bin 500 liradan merkeze hasta kabul ediliyor.

Aykut Yeniçağ - Behzat Akcan