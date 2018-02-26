Türkiye’nin Prag Büyükelçisi açıkladı: Salih Müslim yarın…

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, dün Prag’ta yakalanan PYD’nin ele başı Salih Müslim’e ilişkin açıklama yaptı. Bigalı, Müslim’in Prag’da bir otelde yakalanarak gözaltına alındığını ifade ederek, Müslim hakkındaki belgelerin dün Çek makamlarına iletildiğini söyledi. Büyükelçi Bigalı, “Suçlunun iadesine dair Avrupa Sözleşmesinin 16’ıncı maddesine göre geçici tutuklanma talebinde bulunduk. Sözleşmeye göre, geçiçi tutuklanma talebi 40 gün geçerli” dedi.

Müslim’in tutuklanmasını için mahkeme kararı olması gerektiğini aktaran Bigali, duruşmanın bugün yapılacağını ancak savcılığın mahkemeden talepte bulunabilmesi için iletilen belgeleri özellikle inceleyeceğini ve bu nedenle duruşmanın da için yarına ertelendiğini bildirdi. Büyükelçi Bigalı, “Belgelerin mahkemece incelenmesi lazım. Savcının mahkemeden bir talepte bulunabişlmesi için öncelikle savcının incelenmesi lazım. Dün iletmiştik belgeleri ve savcı bugün belgeleri incelemek üzere duruşmayı yarına ertelemiş. Bugün ilgili Çek savcılık makamı inceleyecek. Bir görüş oluşturacak tabi. Duruşmanın yarına ertelendiği söylendi. Yargı kararı için yarını bekliyoruz” dedi.

Geçici tutuklama süresinin 40 gün olduğunu vurgulayan Büyükelçi, “40 gün tutuklama süresidir. Mahkeme yarın tutuklama kararı verirse bu 40 gün geçerli oluyor. Şuan gözaltına. 40 gün sürecinde yetkili makamlarımız iade evraklarını hazırlayacak ve bunları iletecek. Bu evraklar Adalet Bakanlığınca hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığımızca bize iletilecek, biz de Çek makamlarına ileteceğiz. 40 geçici tutukluluk süresidir. Bugünkü duruşma yarına ertelendi. Mahkeme yarın iade ya da hiç düşünmek istemediğimiz serbest bırakılma kararını verecek” dedi.