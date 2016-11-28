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Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğuna çirkin saldırı

Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu‘na bu sabah molotoflu saldırı düzenlendi.

Türkiyenin Prizren Başkonsolosluğuna çirkin saldırı

28 Kasım 2016 15:39

Türkiye’nin Kosova’da tek Başkonsolosluk olarak Prizren’de hizmet veren Başkonsolosluk binası bu sabah kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Molotoflu saldırı esnasında konsolosluğun polisin nöbet noktasının hemen yanındaki alanda çıkan yangının söndürüldüğü açıklandı. Kosova Polisi olay yerine çıkarak geniş çapta inceleme başlattı.
Prizren’de bu sabah Türkiye’nin başkonsolosluk binasına düzenlenen molotoflu saldırının ardından savcılık tarafından yapılan açıklamada saldırının bu sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldiği, saldırının ardından Kosova Polisi’ne bağlı olay yeri inceleme ekibinin çalışma başlattığını belirtti. Olay yerinde 1 taş ve içinde benzin ya da molotof karışımı olduğu şüphe edilen 2 şişe bulunduğunu kaydedilen açıklamada, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu’na yapılan saldırı ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını ve bu şüphelilerin evlerinde arama yapıldığını ancak aramalarda şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.
 


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