İki gün önce sosyal medyada başlatılan yardım kampanyası olumlu sonuç verdi ve ilk etapta tedavisi için gereken 455 bin dolar para yardımseverlerin katkılarıyla toplandı. “Arda için” adıyla açılan sosyal medya hesabından aile fotoğrafı ile birlikte yapılan açıklama da “İyi akşamlar değerli yardımsever arkadaşlar. Bu akşam itibari ile Amerika'daki hastanenin bizi kabul etmesi için gerekli olan 455.000 dolar’lık kısmı toplanmış bulunmaktadır. Bu kadar kısa sürede toplanması hayallerimizin de ötesindeydi. Sizin desteğiniz bizi daha da umutlandırıp güç verdi. Umarız bu ilk adım olan tedavi sürecini başarıyla atlatıp nakil aşamasına geçeceğiz. Sizin sayenizde kampanyamız başarıyla tamamlanmıştır. Sayfamız açık kalacak olup mümkün olduğunca süreçle ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağız. Hepinize desteğiniz için teşekkür ederiz. Dualarınız ve yardımlarınız için Allah sizlerden razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin” denildi.

6 Ocak'ta konsolosluk randevusu olan Arda, vize işlemlerinin ardından en kısa zamanda tedavi için yolculuğa çıkacak.

Zafer Peker