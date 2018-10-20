Türkiye'nin 'STAR'ı

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından Aliağa'da inşa edilen ve reel sektörün 6,3 milyar dolarlık yatırımla tek noktaya yaptığı en büyük proje olma özelliğini taşıyan STAR Rafineri'nin açılışı gerçekleşti. Aynı zamanda Petkim Rüzgâr Enerjisi Santrali, Petlim Konteynır Limanı ve Aliağa Genel Müdürlük binasının açılışı için de düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, diğer siyasiler, SOCAR yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

REFAHI ARTIRACAK

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha önce birlikte Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ve TANAP'ı hayata geçirmiştik. Bugün açılışını yaptığımız STAR Rafinerisi ile, bir adım daha atıyoruz, stratejik ortaklığımızı güçlendirmiş oluyoruz. Dünyanın ticaret savaşları ve krizlerle sarsıldığı dönemde, birer birer açılışını yaptığımız projelerle, ülkelerimiz ortak hedeflerine yaklaşıyor. 2008'den beri enerji alanında ülkemizde bulunan Azerbaycanlı şirket SOCAR; STAR ile yeni yatırımını yine ülkemize kazandırmıştır. Yılda 10 milyon ton ham petrol işleme ve 1,6 milyon depolama kapasitesine sahip bu tesis, petrol ürünlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak. İstihdam artışıyla da bu bölgemizde refahı artıracağız” dedi.

YENİLERİ DE GELECEK

Cumhurbaşkanı Aliyev de “İki ülke arasındaki ilişki, en yüksek seviyede bulunuyor. Bu, iktisadi alana da yansıdı. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür. Bu dev yatırım da kardeşlik tarihimizde önemli bir yeri olacak. Avrasya'nın enerji haritasını birlikte çiziyoruz. Kardeş bir ülkenin ekonomisine, büyük yatırımlar yapıyoruz. Gelecekte de daha büyük yatırımlara imza atacağız” diye konuştu. TBMM Başkanı Yıldırım da şunları söyledi: Karşılıklı münasebetlerimiz daha da artacaktır, her iki ülkenin ekonomisi çok daha güçlü hâle gelecektir. Bugün Türkiye'nin Azerbaycan yatırımları 10 milyar dolayına ulaştı. Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımı 9 milyarı aştı. Bu miktarların önümüzdeki yıllarda 20 milyar doları bulacağı bir gerçektir, bu rakama ulaşacaktır.

'Küresel istikrara katkı sağlayacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, projenin endüstriyel alanda dışa bağımlılığı azaltacağını belirterek şunları kaydetti: “YEP kapsamında yatırımlarımızı, ihracata dayalı büyümeye, ithal ara maddelerin yerlileştirilmesine, cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak projelere yoğunlaştıracağız. İşte Star Rafinerisi, yeni dönem yatırım önceliklerimizin de önemli bir örneğini oluşturuyor.” Albayrak, projenin bölgesel ve küresel istikrara da katkıda bulanacağını söyledi.

'Yabancı için güvenli liman konumundayız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Ticaret savaşlarının yaşandığı günümüz dünyasında, Türkiye, yatırımcılarına öngörülebilir bir gelecek sunuyor. Türkiye, yatırımcı dostu ve liberal enerji piyasalarıyla büyümek, buradan dünyaya açılmak isteyen bütün yatırımcılara kapılarını sonuna kadar açıyor” ifadelerini kullandı.

'Yatırımlar 19,5 milyar dolara ulaşacak'

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, dünyanın en yeni teknolojileriyle donatılan STAR Rafineri'nin Türkiye ve Azerbaycan arasında gelişen ekonominin en önemli projelerinden biri olacağını kaydetti. SOCAR olarak Türkiye'de 14,2 milyar dolara ulaşan yatırımları bulunduğunu hatırlatan Abdullayev “Tüm projeler tamamlandığında yatırım miktarımız 19,5 milyar dolara ulaşacak” dedi.

30 YIL: Son 30 yıldır yapılan en büyük reel sektör yatırımı olan rafineri, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en büyük petrol operasyonlarından biri...

1100 İSTİHDAM: Yapımı yaklaşık 7 yıl süren yatırım tesiste, 1.100 kişi istihdam edilecek.

1,5 MİLYAR DOLAR: STAR Rafineri, Türkiye'nin işlenmiş petrol ihtiyacının dörtte birini karşılayacak. Bu da cari açığımızın yıllık 1,5 milyar dolar azalmasına katkı sağlayacak.

1,5 MİLYON TON: Yaklaşık 5 milyon tonluk dizel üretimiyle bu alandaki ithalatımızın da yüzde 35 oranında yani 1,5 milyon ton azalmasını sağlayacak.

STRATEJİK TEŞVİK BELGESİ ALDI: STAR, Türkiye'nin ilk stratejik yatırım teşvik belgesine sahip projesi olması yönüyle de ayrı bir öneme sahip.