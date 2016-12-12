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Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Ökem görevine başladı

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e güven mektubunu sunarak göreve başladı.

Türkiyenin Tel Aviv Büyükelçisi Ökem görevine başladı

12 Aralık 2016 17:57

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem’i Batı Kudüs’teki konutunda kabul etti. Ökem, Reuven Rivlin’e güven mektubunu sundu. Rivlin kabulde gerçekleştirdiği konuşmasında İstanbul’da gerçekleştirilen saldırıda baş sağlığı dileklerini ifade ederek başladı. Rivlin, karşılıklı büyükelçilerin atanmasının ardından Türkiye ve İsrail’in ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını kaydederek, “Dostluğumuz, derin tarihi temele dayanıyor. Uzlaşmanın ve yeni büyükelçileri atamaların ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

“İsrail’de Türk büyükelçi olarak göreve başlamak benim için onurdur” diyen Büyükelçi Ökem ise, “Muhtemel zorluklara rağmen tüm alanlarda ilişkilerimizin ilerleme kaydetmesi için elimden geleni yapacağım. İsrailli dostlarımız ve ortaklarımızla bu zorlukların üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Kemal Ökem, Reuven Rivlin


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