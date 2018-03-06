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Türkiye’nin üniversitelerarası ilk crossfit yarışması: “UNI-BATTLE” başlıyor

Powerlifting ve Strongman gibi yarışmaların özelliklerine sahip, katılımcıların genel güç ve dayanıklılık becerilerini sergileyecekleri “Uni Battle – En Güçlü Üniversiteli 2018” yarışması başlıyor.

Türkiyenin üniversitelerarası ilk crossfit yarışması: “UNI-BATTLE” başlıyor

06 Mart 2018 11:33

Katılımcıların genel güç ve dayanıklılık becerilerini sergileyecekleri “Uni Battle – En Güçlü Üniversiteli 2018” yarışması, 10-11 Mart 2018 tarihlerinde, Nişantaşı Üniversitesi ve Crossfit Taxim işbirliği ile Maslak 1453 Neotech Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek

Dünya çapında gittikçe popülerleşen ve yaklaşık 40.000 katılımcısı bulunan crossfit sporunu, Türkiye’de tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, ülkemiz adına uluslararası crossfit oyunlarına katılım sağlayacak kaliteli sporcuların yetiştirilmesini amaçlayan “Uni Battle – En Güçlü Üniversiteli 2018” , üniversite öğrencilerinin katılıma açık olacak ve yarışmaya bireysel ya da gruplar halinde katılım sağlanabilecek. Ağırlık kaldırma, ağırlık fırlatma, temel jimnastik hareketleri ve koşu yarışı gibi etapların olacağı bu ödüllü organizasyon, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu desteği ile Türkiye’de ilk kez düzenlenecek.

“Uni Battle – En Güçlü Üniversiteli 2018” yarışması, teknoloji ve tanıtım stantlarını, canlı grup ve DJ performanslarını, Youtuber’ları ve birçok sürpriz sanatçıyı da izleyiciler ve sporcular ile buluşturacak.

Etiketler: crossfıt yarışmas, nişantaşı üniversitesi, UNI-BATTLE

 

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