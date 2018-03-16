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Türkiye’nin yarısından fazlası memleketinde yaşıyor

Türkiye’de memleketlerinde oturanların oranı yüzde 57,22 olarak belirlenirken, en çok memleketinde yaşamayı tercih edenler yüzde 93,33 ile Şanlıurfalılar oldu.

Türkiyenin yarısından fazlası memleketinde yaşıyor

16 Mart 2018 10:00

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’de memleketlerinde yaşayanların oranlarını ve medya başlıklarını inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği verilere göre, Türkiye’de memleketlerinde oturanların oranı yüzde 57,22 olarak belirlenirken, en çok memleketinde yaşamayı tercih edenler yüzde 93,33 ile Şanlıurfalılar oldu. Genel tabloya bakıldığında ise Türkiye’de her 100 kişiden 58’inin memleketinde yaşadığı görüldü.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, nüfus konusuyla alakalı geçtiğimiz yıl 104 bin 657 haber çıkışı tespit edilirken, nüfus başlığı altında yeni kimliklerle ilgili haberler dikkat çekti. Memleketlisi en yüksek ilin başında gelen Şanlıurfa’yı, yüzde 92,56 ile Adıyaman, yüzde 91,74 ile Kahramanmaraş, yüzde 91,64 ile Ağrı takip etti. Yüzde 80 ile yüzde 90 arasında kalan bazı şehirler ise, Diyarbakır, Bingöl, Yozgat, Çorum, Sinop, Ardahan, Van ve Çankırı olarak belirlendi. Buna karşın, memleketlisi en az olan şehir yüzde 14,29 ile İstanbul oldu. İstanbul’un ardından, yüzde 29, 01 ile Kocaeli, yüzde 29,63 ile Ankara, yüzde 33,43 ile Yalova, yüzde 38,71 ile Tekirdağ, yüzde 39,86 ile İzmir geldi.  

 

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