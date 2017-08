Türkiye’nin yeni uluslararası tanıtım filmi “Home of Poetry” yayında

Türkiye’nin yeni uluslararası tanıtım filmi “Home of Poetry” yayınlanmaya başladı. ”3 dakika 38 saniyelik bir genel tanıtım filminin yanı sıra, 60’ar saniyelik üç filmin de yer aldığı Home of Poetry projesinin çekim ve kurgu aşaması yaklaşık 4 aylık bir çalışmayla, 12 değişik şehirde, onlarca ilçede gerçekleştirildi. Çekim yapılan mekanlar arasında İstanbul, Kütahya, Isparta, Bursa, Malatya, Trabzon, Antalya, Muğla, Mardin, İzmir ve Denizli bulunuyor. Kütüphane sahnesi çekimleri ise filmin konusuyla uygun olması için İsviçre’deki bir müze kütüphane olan Abbey Library of Saint Gallen’de gerçekleştirildi.

Home of Poetry tanıtım filminde kullanılan metin Enis Batur, Erdem Bayazıt, İlhan Berk, Yahya Kemal Beyatlı, Edip Cansever, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nazım Hikmet, Attila İlhan, Adnan Özer, Ziya Osman Saba, Cemal Süreya, Kemal Tahir, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ömer Bedrettin Uşaklı ve Turgut Uyar’ın şiirlerindeki dizelerden oluşturuldu.

Filmde, kütüphanede karşısına çıkan bir Türk şiiri antolojisinden dolayı, daha önceki yıllarda ailesiyle birlikte Türkiye’de yaptığı bir tatili anımsayan bir kitapseverin anıları Türk şairlerinin dizeleriyle anlatılıyor. Ailenin Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde karşılarına çıkan tarihi, doğal güzellikler, kültürel ve gastronomik zenginlikler, yaşadıkları güzel anlarla harmanlanarak film boyunca yüksek çözünürlüklü ve kaliteli görüntülerle izleyiciye aktarılıyor.

Turkey Home konsepti günümüzde turizmin dijital dünya ile olan birlikteliği ve iç içeliği gerçeğinden hareket ederek şemsiye konsept oluşturulması düşüncesiyle birey ile kolaylıkla iletişime geçen bir “Türkiye Dijital Tanıtım Platformu” olarak planlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu platform aracılığıyla etkili tüm dijital iletişim aktörlerini kullanarak ve birbirleriyle de etkileşimli olarak Türkiye’yi en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyor. Bu hedefe, her kültürde sıcak ve içten duygular uyandıran, ev ve yurt kavramlarını çağrıştıran “Home” konsepti ile ulaşılmaya çalışılıyor. Dünyaya Türkiye’yi anlatmak konusunda basit ve etkili bir yöntem olarak düşünülen konsept esnek yapısıyla pek çok kavrama uyarlanabiliyor. “Medeniyetlerin Yurdu” ve “Misafirperverliğin Yurdu” teması üzerine kurulu olan Turkey Home konsepti kapsamında yaklaşık üç yıldır tanıtım mecrası olarak kullanılan sosyal medya adresleri ise takipçi sayısı bakımından dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Pelin Üzek