‘Türkiye’nin yükselen liderleri’ araştırmasının sonuçları açıklandı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Londra Borsası işbirliğiyle “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasını gerçekleştirdi. Londra Borsası’nın yenilikçi küçük ve orta ölçekli firmalara destek vermek amacıyla yürüttüğü ELITE programı kapsamında yapılan araştırma; İngiltere, AB Ülkeleri ve Afrika’nın ardından Türkiye’de de yapıldı. Araştırma kapsamında son 3 yılda sürekli yüksek büyüme gösteren ilk 100 şirketten oluşan “Türkiye’nin İlham Veren Şirketleri” ile 69 şirketten oluşan “Türkiye’nin İlham Veren Bilişim Şirketleri” de belirlendi. Kamuya açık verilere dayalı olarak yapılan sıralamada, kapsayıcılık açısından mümkün olan en geniş dağılıma ulaşılması amacıyla, İstanbul Sanayi Odası (İSO) I ve II. 500, Fortune 500 Türkiye (2013 ve 2016) ile BT Haber Bilişim 500 (2013 ve 2016) listeleri kullanıldı.

Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırmasında, finansal büyüklük ve büyüme hızı açısından diğer sektörlerden farklılık gösterdiği için bilişim şirketleri için ayrı bir sıralama yapıldı.“Türkiye’nin İlham Veren Bilişim Şirketleri” listesinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve sürekli büyüyen 69 bilişim firması yer aldı. Cirosu 1 milyar TL’nin altında olan şirketler arasından, net satışları üç dönem yıllık bileşik büyüme oranına göre belirlenen Türkiye’nin Yükselen Liderleri, büyümeden istihdama sektör ve ülke ortalamalarının üstünde artış kaydetmeleriyle öne çıkıyor. “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasının detayları 18 Kasım’da Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde açıklanacak.

“Yükselen şirketlerin sürdürülebilirliği rekabette öne geçiriyor”

Günümüzde ülkelerin rekabetçiliğinin kentlerin rekabetçiliğinden geçtiğini ve bu rekabetçiliği belli başlı sektörler ile şirketlerin sürüklediğini ifade eden TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Bu rekabetçilik gücünde umut ve gelecek vaat eden şirketlerin sürdürülebilirliği küresel anlamda fark oluşturuyor. Ülkemiz ekonomisine niteliksel katkı sağlayan, bir dönem belki KOBİ olan ve büyümesini sürdüren Türkiye’nin Yükselen Liderleri de bu anlamda ciddi bir potansiyel barındırıyor. Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırması, sektörlerinde lider özelliği gösteren 100 şirketin gelecekte bu potansiyellerini sürdürdükleri takdirde ülke ekonomisi için nasıl bir değer oluşturma potansiyele sahip olacaklarının fotoğrafını çekiyor. Bu şirketler büyürken karlarını artırdıkları gibi ülkemizin en önemli sorunu olan işsizliğe de çare olacak şekilde istihdam artışı oluşturuyor” dedi.

“Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamlarında KOBİ odaklı politikaların etkisi büyük”

Geleceğin büyük oyuncusu olmak için markalaşma başta olmak üzere kurumsallaşma ve kurumsal yönetim anlayışının sadece araştırmada yer alan şirketlerin büyümesi için değil, sürdürülebilir kalkınma ve ülke refahı için de önemli olduğunu belirten Kadooğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin ilk iki çeyrek ekonomik büyüme rakamlarının yüzde 5’lerin üstünde gelmesinde KOBİ odaklı politikaların ne kadar etkili olduğu görüldü. Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırmamızdaki şirketlere yönelik vergi, teşvik, mevzuat kolaylığı gibi özel politikaların ortaya konması, bu noktada yapısal ve ekonomik dönüşüme katkı sağlanması gerekliliği ekonomimiz açısından da önemli görünüyor. KOBİ odaklı politikaların büyümede oluşturduğu katkıdan çok, daha nitelikli ve katma değeri yüksek üretimle bu şirketlerin gelecekte daha fazlasını yapacak potansiyellerinin geliştirilmesinde hepimize önemli sorumluluklar düşüyor.”

“Elıte program Türkiye’nin KOBİ’leri için fırsatlar oluşturuyor”

Sürekli büyüyen uluslararası ELITE topluluğunun binden fazla şirket, danışman ve yatırımcıdan oluştuğunu belirten Londra Borsası ELITE Program CEO’su Luca Peyrano, “ELITE olarak ekonomik başarının anahtarının yenilikçi, dinamik ve hızlı büyüyen şirketlerde olduğuna inanıyoruz. Büyümeyi sağlayan bu şirketler faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki inovasyon ve ekonomik kalkınmaya da önemli katkıda bulunuyor. ELITE, Türkiye’deki KOBİ sektörünü zenginleştirmeyi, ülkenin KOBİ'leri için mücadele etmeyi ve onları yurt dışına açılma planlarında desteklemeyi taahhüt ediyor. ELITE daha fazlasını başarma hırsına sahip özel şirketlerin bir sonraki büyüme aşamasına hazırlanmasına ve bunun için yapılandırılmasına yardımcı olur. Bu şirketlerin liderlerini işletme eğitimi kaynaklarıyla tanıştırır ve onları benzer yaklaşımdaki girişimcilerle, önde gelen danışmanlarla ve yatırımcılarla buluşturur. TÜRKONFED ve ELITE, Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan işletmelerin büyümesine yardımcı olmak amacıyla işbirliği yapmaktadır. ELITE, finansman ve bilgiye erişim karşısındaki engelleri kaldırmaya yardımcı olarak Türkiye'nin KOBİ'lerinin inovasyon yapmasını, sürdürülebilir büyümeyi yönlendirmesini ve hepimiz için fırsatlar oluşmasını sağlamaktadır” diye konuştu.

“Yükselen liderler üç yıllık dönemde kendi sektörlerinin iki katı üzerinde büyüdü”

Türkiye’nin Yükselen Liderleri araştırması yazarı Burak Koçer ise “Finansal ölçek olarak KOBİ kategorisinin ötesine geçen bu şirketlerin piyasaya yeni bir yön verme eğilimleri, yerleşmiş bir modelle mevcut ekonomik sistemin devamını sağlayan dev şirketlerden daha yüksek. Bu nitelikleriyle özellikle de belirsizlik algısının yüksek olduğu dönemlerde, yeni atılımlarla ekonomiye canlılık kazandırıyorlar. Üstelik katkıları sadece kendi başarılarıyla da sınırlı değil. Birkaç adım ötesinde oldukları KOBİ’ler için de yol gösterici birer rol modeli teşkil ediyorlar. Türkiye’nin Yükselen Liderleri toplam 65 patent ve 3 bin 776 tescilli markayı elinde bulunduruyor. Yükselen Liderler AB araştırmasına göre ise AB ülkelerindeki bin şirket için bu oran toplam 4 bin 884 patent ve 2 bin 877 tescilli markaya ulaşıyor. Bu karşılaştırma, fikri mülkiyet haklarında, Türk ekonomisindeki yapısal dönüşüm ihtiyacını destekleyen bir tablo ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.