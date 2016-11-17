Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 yılı üçüncü çeyrek Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı.Buna göre, 2016 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 5,3 oranında artışla 221,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,6 oranında artışla 610,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2015 yıl sonunda eksi 379,7 milyar dolar iken 2016 Eylül sonunda eksi 389,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2015 yıl sonuna göre yüzde 6,6 oranında artışla 117,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,5 oranında artışla 64,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 13,8 oranında artışla 26,4 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2016 Eylül sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2015 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalışla 147,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2016 Eylül sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 9,6 milyar dolar artış göstermiştir.Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artışla 41,1 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 14,6 oranında artışla 36,4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,0 artışla 37,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 12,1 milyar dolar artış göstermiştir. 2016 Eylül sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2015 yıl sonuna göre yüzde 27,5 oranında azalışla 1,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında azalışla 32,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı ise yüzde 50,5 oranında artışla 14,5 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,2 oranında azalışla 89,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 9,9 oranında artışla 108,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.