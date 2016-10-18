Türkiye İstatististik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ağustos ayı 'Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. 2016 Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 7,6 oranında artışla 226,0 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,1 oranında artışla 614,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2015 yıl sonunda -380,0 milyar dolar iken 2016 Ağustos sonunda -388,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2015 yıl sonuna göre yüzde 11,2 oranında artışla 123,0 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,5 oranında artışla 64,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında artışla 25,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2016 Ağustos sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2015 yıl sonuna göre yüzde 0,8 oranında azalışla 147,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2016 Ağustos sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 11,2 milyar dolar artış gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artışla 41,2 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 14,9 oranında artışla 36,5 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 9,0 artışla 38,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 14,3 milyar dolar artış gösterdi. 2016 Ağustos sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2015 yıl sonuna göre yüzde 22,7 oranında azalışla 1,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 1,9 oranında artışla 33,2 milyar dolar olurken, TL mevduatı ise yüzde 48,6 oranında artışla 14,3 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,1 oranında azalışla 90,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 9,8 oranında artışla 108,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.