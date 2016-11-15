Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ayaklıcaoluk Mahallesi’nde yaşayan 7 çocuklu Hasan Hüseyin ile Fatma Türkan Nergis çiftinin 6. çocukları olan Hatice Nergis, 15 yaşındayken babasına ait av tüfeğinin ateş alması sonucu damağını, çenesini, sol gözünü ve üst dudağını kaybetmiş, 17 Mart 2012’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 12 kişilik bir ekip tarafından İstanbul’da intihar eden Moldova asıllı Türk vatandaşı Olga Aygün’ün yüzü Hatice Nergis’e nakledilmişti.

Literatüre "Türkiye’nin yüz nakli yapılan ilk kadını" olarak geçen Hatice Nergis, pazar günü aniden rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Ağrı kesici iğne yapılmasına rağmen ağrıları devam edince Ankara’ya sevk edilen Nergis, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nergis’in cenazesi, bugün öğle vakti Ayaklıcaoluk Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hatice Nergis’in kesin ölüm nedeni, yapılan otopsi sonucunda belirlenecek.