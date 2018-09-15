Türkiye'nin yüzde 32'si obez



Beykoz Belediyesi, Beykoz Kent Konseyi ve Medistate Kavacık Hastanesinin düzenlediği 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' Hidiv Kasrı'nda gerçekleştirildi. Obeziteyle mücadelede toplumsal farkındalık ve teşvik oluşturmak için yapılan etkinlikte yürüyüş gerçekleştirildi. Parkurda gerçekleştirilen etkinlik öncesinde hoca eşliğinde spor hareketleri katılımcılar ısındırıldı. Etkinliğe Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, Beykoz Kent Konseyi Başkanı Emin Yavuz, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, Teknik Direktör Güvenç Kurtar, Beykoz Belediyesi meclis üyeleri, hastane çalışanları, Rüzgarlıbahçe Bayan Futbol Takımı ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Emin Ersoy, Türkiye'deki obezite oranları, obezite ameliyatları hakkında bilgi verirken, obezite ile mücadelede günde 3 öğün önemine dikkat çekti.

“TÜRKİYE'DEKİ NÜFUSUN YÜZDE 32'SİNİN OBEZ OLDUĞU SAPTANMIŞ''

Obezitenin dünya ve Türkiye için çok ciddi sağlık problemi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Emin Ersoy, ''Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı yeni çalışmada Türkiye'deki nüfusun yüzde 32'sinin obez olduğu saptanmış. Bu çok önemli bir oran. Obeziteyi sadece şişmanlık ya da görüntüsel bozukluk olarak düşünmemek lazım, ciddi sağlık problemlerini birlikte getiriyor. Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalıkları ve kolesterol gibi yandaş problemlerle seyrediyor. Bazen ölümcül seyrediyor. O yüzden çocukluktan başlayıp beslenme programımızı gözden geçirerek, fast food türü gıdalardan uzak duran bir yaşamı tekrar toplumumuza getirmek zorundayız. Bununla beraber harekete de önem vermeliyiz. Spor yaşamın çok önemli bir kısmı. Dolayısıyla hareket ederek, enerji sarf ederek ve metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolümüzü sağlamalıyız. Obezitenin en sık olduğu yer Kuzey Amerika ve Avustralya bölgesi. Burada obez insanların nüfusu yüzde 30'ların üstünde. Ne yazık ki Türkiye'de bu oranlara ulaşılmış vaziyette'' dedi.

''CERRAHİ, OBEZİTENİN TEDAVİSİNDE SON BASAMAK AMA EN ÖNEMLİ BASAMAK''

Obezite ameliyatları hakkında konuşan Prof. Dr. Ersoy, ''Obeziteyle mücadelede sadece diyet, beslenme ve hareket değil, bazen öyle sınırlara geliyor ki insanlar, bunlara morbit hastalıklı obezler diyoruz. Bu hastalıklı obez grubunda bazen ameliyatlara gereksinim duyuluyor. Bu ameliyatlar artık dünyada ve ülkemizde yaygın olarak yapılan ameliyatlardır. Önemli bir kısmı var; deneyimli merkezlerde, deneyimli insan ve ekiplerin yapması gerekir. Aksi takdirde bir takım yan etkiler ve ölümcül sonuçlar görüyoruz. Buda toplumu ürkütüyor. Halbuki deneyimli bir merkezde öyle korkacak bir sonuç yok. Bir safra kesesi ameliyatının riski neyse onun kadar risk ile obezitenin getirdiği risklerden insanları kurtararak bir çözüm sunuyoruz. Cerrahi, obezitenin tedavisinde son basamak ama en önemli basamak'' açıklamalarında bulundu.

''EĞER 3 ÖĞÜN YERSEK VE BİRAZ ZAMAN YAYARAK YERSEK TOKLUK HİSSİMİZ UYANIR''

Günde 3 öğün yemek yemenin önemine değinen Prof. Dr. Ersoy, ''İnsanlar yaşamın getirdiği stres altında abur cubur yeme alışkanlığındalar ve düzensiz besleniyorlar. Buda ana öğünler dışında ara öğünlerde alınan yüksek kalorili gıdalarla yağ olarak kendilerine dönüyor. Eğer 3 öğün yersek ve biraz zaman yayarak yersek tokluk hissimiz uyanır. Ara açıklık periyotlarının sayısı da azalır. Arada abur cubur yenen gıdaları azalmak açısından 3 öğün yemenin bu tür avantajı var'' şeklinde konuştu.