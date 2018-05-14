Türkiye’nin yüzde 66,1’i çekirdek aileden oluşuyor

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’deki aile biçimleri araştırmasını inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin yüzde 66,1’nin çekirdek aileden oluştuğu görüldü. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il de yüzde 72,8 ile Kayseri olarak belirlendi. Kayseri ilini yüzde 72,3 ile Osmaniye, yüzde 71,3 ile de Adıyaman takip etti. Bunun yanı sıra tek kişilik hane halklarının oranı yüzde 15,4 olarak tespit edilirken, 2014 yılında bu oranın yüzde 13,9 olduğu saptandı.

18 yaş üstü bireyleri en çok aileleri mutlu ediyor

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, aile başlığı altında geçtiğimiz yıl 304 bin 743 haber çıkışı belirlenirken bu rakam 2016 yılında 264 bin 719 oldu. Raporda, geniş aile oranın giderek azaldığı gözlemlenirken, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aile oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 28,9 ile Şırnak olduğu belirlendi. Şırnak’ı yüzde 26,5 ile Hakkâri, yüzde 25,3 ile de Batman izledi. Buna karşın geniş aile oranının en düşük olduğu il yüzde 10 ile Eskişehir oldu. Yaşam memnuniyeti incelendiğinde ise; 18 yaş ve üzerindeki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiği açıklanırken, bu oranın yüzde 70,6 olduğu tespit edildi. Böylelikle, erkekler yüzde 76,4’ü kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini dile getirirken, kadınlar da bu oran yüzde 64,9 olarak görüldü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verilerine bakıldığında da, 2017 yılında Türkiye genelinde mevcut koruyucu aile sayının 4 bin 654 olduğu belirlendi. Koruyucu aile sayısı incelendiğinde ise en fazla koruyucu ailenin İstanbul’da olduğu görülürken, bu sayının 436 aileden oluştuğu tespit edildi. İstanbul’u ise 341 aile ile İzmir, 283 aile ile Ankara, 184 ile de Kayseri takip etti.