Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği işbirliği ile planlanan ve Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından koordine edilen “Fiziksel Uygunluk Karnesi ve Fiziksel Aktivite Reçetesi Liderlik Programı” düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Samsun Halk Sağlığı Müdür Vekili Erdinç Özoğlu, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği Genel Sekreteri Yusuf Can Kayaoğlu, Samsun, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Tokat, Çorum ve Amasya illerinden gelen aile hekimleri ile beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği Genel Sekreteri Yusuf Can Kayaoğlu, “Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar dünya genelinde bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Kanser, şeker, astım gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların altında yatan temel sebebi birçok sağlıksız beslenme sebebine bağlı olmasından dolayı bu programı düzenledik. Özellikle yetersiz ve dengesiz beslenme, hareketsizlik, tütün ve alkol kullanımı bu tür hastalıkların altında yatan sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2025 yılı için koyduğu 9 küresel hedeften biri ülkeler genelindeki fiziksel in aktiviteyi yüzde 10 oranında azaltabilmektir. Ülkemizde ise Başbakanlık genelgesi ile 2010 yılında yayınlanan Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat’ programı hayata geçmiştir” dedi.

“ÜLKEMİZDE HER 4 ÇOCUKTAN 3’Ü HİÇ SPOR YAPMIYOR"

Türkiye’de 12 yaş üstü bireylerin yüzde 71.9’unun hareketsiz olduğunu belirten Samsun Halk Sağlığı Müdür Vekili Erdinç Özoğlu, “Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Ülkemizde fiziksel aktivite düzeyini saptamak için yapılan çalışmalarda; 12 yaş üstü bireylerin yüzde 71.9’unun hareketsiz olduğu, her dört çocuktan üçünün hiç spor yapmadığı, hafta sonunda çocukların yüzde 56.8’inin günlük aktiviteleri arasında bilgisayarda oyun oynamanın bir aktivite olarak yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmalar ışığında fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla hedefler belirleyerek stratejiler geliştirmek, toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek, fiziksel aktiviteye ulaşma engellerini ortadan kaldırmak için yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapmasını önermektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi de Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda hazırlanmış ve her yaş grubuna yönelik fiziksel aktivite önerilerini içermektedir. Gerek ulusal fiziksel aktivite rehberlerimizde yer alan öneriler kapsamında gerekse müfredat çalışmaları kapsamında MEB’e Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite ile ilgili bakanlığımız önerileri sunularak bilim kurulu kararı ile ‘Fiziksel Uygunluk Karnesi’ geliştirilmiştir. Fiziksel Uygunluk Karnesi eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda 2 kez verilecek olup uygulamada mekik, şınav, otur-uzan esneklik ölçümü, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümü değerlendirilecektir. Fiziksel Uygunluk Karnesi ana karnedeki beden eğitimi ve spor ders notunu etkilemeyecek ve çocuklara ait bilgiler gizli tutulup her çocuğun kendi ailesiyle paylaşılacaktır. E-okul veri tabanından da velilerin diğer karne notlarına erişimleri gibi Fiziksel Uygunluk Karnesine de ulaşımlarının sağlanmasına çalışılacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hacattepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Demirel, ‘Aile Hekimliğinde Fiziksel Aktivite Reçetelemesi, Egzersiz Reçeteleme Eğitim’ konuları hakkında bilgiler verdi.