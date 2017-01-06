İngiltere'nin saygın gazetesi Independent'ın yazarı Simon Calder, Reina'daki saldırıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme alması ve teröre verilebilecek en güzel cevabın Türkiye'de tatil yapmak olduğunu ifade etmesinin ardından, Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkanı Mehmet Çelik, bir mektup yazarak kendisini Türkiye'ye davet etti. Independent Gazetesi yazarı Calder'e bir yazdığı mektupta, "Çağrınızı, yüreğimize serpilmiş bir su gibi değerlendiriyor ve teşekkür ediyorum" ifadesini kullanan Türkiye Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelik, Simon Calder'i Türkiye'ye davet etti. Demir, mektubunda şunları yazdı:

"Rengi, dili, dini, bayrağı ne olursa olsun, asıl olan insan ve insanlıktır. Uzun yıllardır, birçok ülkede terör, birçok yere kor gibi düşmüş, çok canlar yakmıştır. Hepsini aynı üzüntü ve endişe ile izlerken, son yıllarda bu kara bulutlar ülkemiz üstünde gezmeye başlamış ve bizleri derinden üzmüştür. Böylesi bir ortamda, tabi ki en çok etkilenen de turizm olmuştur. Bu sektörden ailesini geçindiren yüzlerce insan, ülkemizin içinde bulunduğu kaos ortamının yarattığı bunalım dışında geçim derdine düşmüştür. Bu umutsuz durumumuzda yazmış olduğunuz yazı ve yapmış olduğunuz çağrı, tüm halkımızda, özellikle turizm emekçilerinde yüzlerinde bir gülümseme yaratmıştır. 250 üyesi ile küçük oteller segmentinde, Türkiye’nin en önemli örneği olan Türkiye Küçük Oteller Derneği olarak, tüm üyelerimiz adına size teşekkür ediyor ve ülkemize davet ediyorum Misafirimiz olmanızdan büyük onur duyacağız."

İsa Atagöz