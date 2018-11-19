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Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı

Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı
Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanan DEAŞ'lı terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in İnanlı köyü sınır hattından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Mısır vatandaşı H.İ.M. Hudut Özel Hareket (HÖH) Piyade Komando birliği ile sınır birlikleri tarafından yakalanarak, jandarmaya teslim edildi. Mısır vatandaşı olduğu belirlenen H.İ.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem başlatılan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Kilis Kapalı Cezaevine gönderildi.  

Mehmet Ali Dağ
 

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