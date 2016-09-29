Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016 yılı Ağustos ayı Girişi-Çıkış Yapan Yabancı ve Ziyaretçiler İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2016 yılı Ağustos ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,96'lık bir azalışla 3 milyon 183 bin 3 oldu. Ağustos ayında Ülkemize gelen 3 milyon 183 bin 3 yabancı ziyaretçinin 83 bin 865'i (yüzde 2,63) günübirlikçi oldu. Ağustos ayında Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: Antalya yüzde 30,47 (969 bin 761), İstanbul yüzde 28,59 (909 bin 914), Muğla yüzde 10,37 (329 bin 994), Edirne yüzde 9,13 (290 bin 590), Artvin yüzde 7,98 (254 bin 101).

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,81 azalış oldu. 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,81 azalış göstererek 17 milyon 391 bin 431 oldu. 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen 17 milyon 391 bin 431 yabancı ziyaretçinin 428 bin 829'u (yüzde 2,47) günübirlikçi oldu. Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: İstanbul yüzde 36,13 (6 milyon 283 bin 868), Antalya yüzde 23,28 (4 milyon 49 bin 354), Edirne yüzde 11,48 (1 milyon 997 bin 43), Artvin yüzde 8,99 (1 milyon 563 bin 727), Muğla yüzde 7,04 (1 milyon 224 bin 987).