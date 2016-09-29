Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Türkiye'ye gelen turist sayısı Ağustos'ta yüzde 37,96 azaldı

Türkiye'ye gelen turist sayısı Ağustos'ta yüzde 37,96 azaldı

2016 yılı Ağustos ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,96 azalış gösterdi.

Türkiyeye gelen turist sayısı Ağustosta yüzde 37,96 azaldı

29 Eylül 2016 11:12

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016 yılı Ağustos ayı Girişi-Çıkış Yapan Yabancı ve Ziyaretçiler İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2016 yılı Ağustos ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,96'lık bir azalışla 3 milyon 183 bin 3 oldu. Ağustos ayında Ülkemize gelen 3 milyon 183 bin 3 yabancı ziyaretçinin 83 bin 865'i (yüzde 2,63) günübirlikçi oldu. Ağustos ayında Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: Antalya yüzde 30,47 (969 bin 761), İstanbul yüzde 28,59 (909 bin 914), Muğla yüzde 10,37 (329 bin 994), Edirne yüzde 9,13 (290 bin 590), Artvin yüzde 7,98 (254 bin 101).

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,81 azalış oldu. 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,81 azalış göstererek 17 milyon 391 bin 431 oldu. 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen 17 milyon 391 bin 431 yabancı ziyaretçinin 428 bin 829'u (yüzde 2,47) günübirlikçi oldu. Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: İstanbul yüzde 36,13 (6 milyon 283 bin 868), Antalya yüzde 23,28 (4 milyon 49 bin 354), Edirne yüzde 11,48 (1 milyon 997 bin 43), Artvin yüzde 8,99 (1 milyon 563 bin 727), Muğla yüzde 7,04 (1 milyon 224 bin 987).


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!