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Türkiye'ye gelen turist sayısı Kasım'da yüzde 21 azaldı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 azalırken, yılın 11 ayında kayıp yüzde 30'u geçti.

Türkiyeye gelen turist sayısı Kasımda yüzde 21 azaldı

29 Aralık 2016 16:18

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2016 yılı Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,35'lik azalışla 1 milyon 353 bin 280 kişi oldu. Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçinin 17 bin 454'ü (yüzde 1,29) günübirlikçi oldu.

Kasım ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapıları bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul yüzde 49,10 ile (664 bin 459) ile birinci, Edirne yüzde 13,70 (185 bin 398) ile ikinci, Artvin yüzde 13,34 (180 bin 564) ile üçüncü, Antalya yüzde 9,22 (124 bin 826) ile dördüncü ve Ağrı yüzde 2,44 (33 bin 61) ile beşinci şeklinde gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,85 azalış göstererek 24 milyon 50 bin 56 oldu. 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçinin 610 bin 403'ü (yüzde 2,54) günübirlikçi oldu.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller İstanbul yüzde 35,52 (8 milyon 542 bin 570) ile birinci, Antalya yüzde 24,40 (5 milyon 868 bin 167) ile ikinci, Edirne yüzde 11,03 (2 milyon 653 bin 723) ile üçüncü, Artvin yüzde 9,09 (2 milyon 184 bin 958) ile dördüncü ve Muğla yüzde 6,89 (1 milyon 656 bin 448) ile beşinci şeklinde sıralandı. 


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