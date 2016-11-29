Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) 2016 yılı Ekim ayı 'Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşların İstatistikleri'ni açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan geçici verilere göre; 2016 yılı ilk dokuz ayında (Ocak-Eylül) Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, 2015 yılı ilk dokuz ayına (Ocak-Eylül) göre yüzde 26,46'lık bir azalışla 24 milyon 671 bin 316 oldu.

2016 yılı ilk dokuz ayında (Ocak-Eylül) Türkiye'ye gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2015 yılı ilk dokuz ayına göre yüzde 16,68'lik bir artışla 4 milyon 424 bin 488 oldu.

2016 yılı Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,79 azalış gösterdi. 2016 yılı Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,79'luk bir azalışla 2 milyon 449 bin 948 oldu. Ekim ayında Türkiye'ye gelen 2 milyon 449 bin 948 yabancı ziyaretçinin 80 bin 238'i (yüzde 3,28) günübirlikçi oldu.

Ekim ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il; İstanbul yüzde 32,34 (792 bin 320), Antalya yüzde 32,12 (787 bin 1), Edirne yüzde 8,87 (217 bin 345), Artvin yüzde 7,79 (190 bin 942) ve Muğla yüzde 6,20 (151 bin 820) şeklinde gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,35 azalış oldu. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,35 azalış göstererek 22 milyon 696 bin 776 oldu. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye gelen 22 milyın 696 bin 776 yabancı ziyaretçinin 592 bin 949'u (yüzde 2,61) günübirlikçi oldu. Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il, İstanbul yüzde 34,71 (7 milyon 878 bin 111), Antalya yüzde 25,30 (5 milyon 743 bin 341), Edirne yüzde 10,88 (2 milyon 468 bin 325), Artvin yüzde 8,83 (2 milyon 4 bin 394) ve Muğla yüzde 7,27 (1 milyon 650 bin 690) şeklinde oldu.

2016 yılı Ekim ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 20,04 (491 bin 59) ile birinci, Rusya Fed. yüzde 9,09 (222 bin 719) ile ikinci, Gürcistan yüzde 7,28 (178 bin 386) ile üçüncü sırada oldu.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,00 (3 milyon 630 bin 367) ile birinci, Gürcistan yüzde 8,23 (1 milyon 867 bin 929) ile ikinci, İngiltere yüzde 7,26 (1 milyon 647 bin 299) ile üçüncü sırada oldu.

Geçici verilere göre; 2016 yılı Ekim ayında Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,33'lük (1 milyon 52 bin 45) bir azalış, çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 0,85'lik (1 milyon 154 bin 772) bir azalış kaydedildi.

Geçici verilere göre; 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,57'lik (11 milyon 572 bin 311) bir azalış oldu. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 1,51'lik (11 milyon 531 bin 769) bir azalış kaydedildi.