Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2017'de yüzde 22,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 52,3'ünü erkek, yüzde 47,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye’den yurt dışına 253 bin 640 kişi göç etti

Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,5 artarak 253 bin 640 oldu. Bu nüfusun yüzde 54'ünü erkek, yüzde 46'sını ise kadın nüfus oluşturdu.

En fazla 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti

Türkiye’ye 2017 yılında göç edenlerin, yüzde 12,3'ünün 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde 11,6 ile 20-24 ve yüzde 10,8 ile 30-34 yaş grubu izledi. Diğer yandan, Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında; en fazla göç edenlerin yüzde 15,5 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde 14,4 ile 20-24 ve yüzde 12,3 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Yurt dışından en fazla göç alan il İstanbul oldu

Türkiye’ye 2017 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde; 166 bin 44 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul’u sırasıyla 46 bin 475 kişi ile Ankara, 21 bin 888 kişi ile Antalya, 12 bin 31 kişi ile İzmir ve 11 bin 191 kişi ile Bursa takip etti. Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise 75 bin 849 kişi ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul’u sırasıyla 27 bin 379 kişi ile Ankara, 15 bin 56 kişi ile Antalya, 13 bin 946 kişi ile Bursa ve 10 bin 353 kişi ile İzmir izledi.

Türkiye’ye gelen yabancı nüfusun yüzde 26,6’sını Irak vatandaşları oluşturdu

Türkiye’ye 2017 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 26,6 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 10,4 ile Afganistan, yüzde 7,7 ile Suriye, yüzde 5,7 Azerbaycan ve yüzde 5,6 ile Türkmenistan izledi. Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 20,4 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 7,5 ile Azerbaycan, yüzde 6,7 ile Suriye, yüzde 4,6 ile Afganistan ve yüzde 4,5 ile Çin takip etti.

