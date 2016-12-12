AB ile Türkiye arasındaki imzalanan geri kabul anlaşması çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Yunanistan’ın Midilli Adasına kaçan 29 mülteci Türkiye’ye iade edildi. Mülteciler, gemiyle Dikili Sahil Güvenlik botu eşliğinde Dikili Limanına getirildi. Mültecilerin tamamının yetişkin erkek olduğu belirtilirken, karaya çıkartılan çoğunluğu Pakistanlı, Cezayir ve Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen mülteciler sağlık taramasından geçirildi. Mülteciler, parmak izlerinin alınmasının ardından da kimlik tespitleri yapıldıktan sonra Kırklareli’ndeki kampa gönderildi.