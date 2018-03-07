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Türkiye’ye komşu olan kentte dikkat çeken kare

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin PYD kontrolündeki Telabyad kentinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. PYD/PKK terör örgütünün sınırda hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

Türkiyeye komşu olan kentte dikkat çeken kare

07 Mart 2018 13:46

Suriye'de terör örgütü PYD kontrolündeki Telabyad ilçesinin Türkiye sınırında 2 gündür yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Sınırın Suriye tarafındaki gümrük binasının çatı katında temizlik yapılırken bazı metal eşyalar binadan indirildi. Araçlara yüklenerek metal eşyalar bölgeden uzaklaştırılırken, gümrük binası önünde kazılan hendekler gözden geçirildi. Telabyad'ın doğu yönünde bulunan ve terör örgütü PYD'nin gözetleme kulesi olarak tepeye inşa edilen noktada da hareketlilik gözlendi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü PYD tarafından sınırın sıfır noktasında bulunan gümrük binasının ağaçlık olan yerleşkesine askeri bir tankın çekildiği ve kamufle edildiği ileri sürüldü. 

Yaşanan hareketlilik, terör örgütü PYD'nin hazırlık içinde olduğu iddiasına neden oldu.

Mehmet Dikeç 

 

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