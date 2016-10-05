Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de firmaların uluslararası pazarlara açılması gerektiğini ve ülkemizden en az 10 tane dünya markası çıkması gerektiğini belirtmişti. Türkiye’den çıkabilecek küresel markalarda Türkiye’yle özdeşleşen ürünlerin dünya markası yaratma sürecini hızlandırabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. A. Ercan Gegez, “Türkiye’den küresel marka çıkaracaksak özellikle dış pazarlarda Türk Markası yaratmada Türkiye ile çağrıştırılan lokum, yoğurt gibi ürünleri üreten firmaların aktif olması lazım. Çünkü bu firmaların küresel bir Türk markası yaratması diğerlerine kıyasla daha kolay” dedi.

“DÜNYAYA LÜLETAŞI İHRAÇ EDİYORUZ AMA PİPO MARKAMIZ YOK”

Dünyaya lületaşı ihraç eden Türkiye’nin pipo markasının olmamasının kabul edilemez bir durum olduğuna işaret eden Prof. Dr. A. Ercan Gegez, “Biz buna ‘ürünün köken etkisi’ diyoruz. Herhangi bir ürünü düşünün. “Sizce bu ürün hangi ülkede üretilmiştir?” sorusuna Türkiye cevabı alamıyorsanız böyle bir üründen küresel marka yaratmak zor. Küresel marka yaratma stratejisinde buna dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda önerim Türkiye ile bağdaştırılan bizim kültürel izlerimizi taşıyan ürünlerle küresel marka yolculuğuna başlamak. Elbette ki bu konuda devlete de önemli görevler düşüyor. Türkiye bugüne kadar hep üretim teşviklerine yoğunlaştı. Artık pazarlama teşviklerinin daha önemli hale gelmesi gerekiyor. İlgili bakanlıkların bu konuda “küresel markalaşma stratejisi” belirlemesi gerekiyor. Yakında Hindistan, Brezilya gibi yükselen pazarlardan küresel markaların da yükseldiğine şahit olacağız. O yüzden Türkiye bu fırsatı kaçırmamalı. Umarım firmalarımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu hedefi bir an önce ajandalarına alırlar” açıklamalarında bulundu.

“SİZ DIŞ PAZARLARA GİRMEZSENİZ YABANCILAR SİZİN PAZARINIZA GİRİYOR”

Firmaların uluslararası pazarlar konusunda dikkat etmesi gerekenler ve dünya markası yaratmada izlenebilecek yollar hakkında tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Gegez, “Türkiye’de firmaların uluslararası pazarlar konusunda dikkat etmeleri gereken iki nokta var; Birincisi ‘uluslararasılaşmak’. Artık uluslararasılaşmak seçenek değil zorunluluk haline geldi. Siz dış pazarlara girmezseniz yabancılar sizin pazarınıza giriyor. Ayrıca dijitalleşme sayesinde artık rekabet firma düzeyinden birey düzeyine indi. Akıllı bir girişimci tek başına dünya pazarlarında büyük firmalara rakip olabiliyor. Günümüzde birçok büyük firma hikâyesinin arkasında başlangıçta tek bir girişimci var, artık bireyler bile dış pazarlara açılabiliyorlar” diye konuştu.

“ÜRÜN, ÇAĞIN GEREKLERİNİ YAKALAYAMADIĞINDA MARKA ÇÖKÜŞE GEÇİYOR”

Türkiye’de de bu bilincin yavaş yavaş oluştuğunu ancak sadece dış pazarlara açılmanın yeterli olmadığını ifade eden Prof. Dr. Gegez, “İkinci olarak, dünya markaları oluşturmak gerekiyor. Bu aşamada ne yazık ki bugüne kadar başarılı olamamışız. Kuruluşları geçmişe dayanan çok köklü ve başarılı firmaların bile yerel markalarını küresel pazarlara taşıyamadıklarını görüyoruz. Tabii bir de işin değer yaratma tarafı var. Marka yaratmak ve değer yaratmak. Bu ikisinin birlikte yürümesi lazım. Marka yaratsanız bile değer yaratamadığınızda, markayı iyi yönetemediğinizde, ürün çağın gereklerini yakalayamadığında marka da çöküşe geçiyor. İyi ürün, iyi marka birlikte gitmesi gereken iki unsur. Türkiye’de asırlık şirketler için baktığımızda ürünlerde sorun yok. Biraz farklı kültürlere adaptasyonla markalaşma yoluna gidilebilir” ifadelerini kullandı.

“DÖNÜŞÜM ZAMAN ALICI AMA İMKANSIZ DEĞİL”

Küresel marka yaratmada ürün çeşidine bağlı olarak dünyadan örnekler de veren Gegez, açıklamalarına şöyle devam etti: “Küresel marka yaratmak tüketim ürünlerinde endüstriyel ürünlere kıyasla daha kolay. Tüketim ürünlerinde marka tanınma daha hızlı oluyor. Mesela Çin’in fazla tanınmış markasının olmamasının temel nedeni endüstriyel ürünlere odaklanmış olması. Orta vadede Çin’in önemli tüketim malı markaları yaratacağından şüphe yok. İkinci dünya savaşı ve hemen sonrasında Japon markaları en kalitesiz ürünlerle çağrıştırılırken günümüzde Japon markalarının geldiği yeri düşünün. O yüzden bu dönüşüm belki biraz zaman alıcı ama imkânsız değil.”

