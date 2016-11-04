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Türkiye'ye Rus roketlerini sokan YPG'li tutuklandı

Adana'da, yaklaşık 8 ay önce ele geçirilen Rus yapımı 3 roketatarı Türkiye'ye sokan YPG'li terörist ve annesini görmek için gelen PKK'lı ile terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) Adana sorumlusu tutuklandı.

Türkiyeye Rus roketlerini sokan YPGli tutuklandı

04 Kasım 2016 09:14

Adana'da geçen mart ayında bir otomobil içinde Rus yapımı RPG-29 roket atar, 3 roketatar mühimmatı ve dijital zaman ayarlı ateşleme rampası ele geçirildi. Roketatarın ele geçirildiği araçtaki 2'si kadın 3 kişi yakalanmış, soruşturma kapsamında Adana'da 2, İzmir, İstanbul, Antalya, Mersin, Mardin ve Gaziantep'te 1'er kişi gözaltına alınmıştı. Toplam 11 kişiden 2 kadının da bulunduğu 9 kişi tutuklanmış, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 

Bu arada, polis, roketatarların bantlarının iç yüzeyinde bir parmak izine rastlamıştı. Polis, yaptığı araştırmada bu parmak izinin Suriye'de YPG'li Abdulhamit Ahmet Haseki'ye ait olduğunu belirledi. Polis, bu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Türkiye'ye giriş yapıp Adana'ya geldiğini belirlenen terörist, polisin yaptığı baskınla yakalandı. 

Gözaltına alınan zanlı, roketatarları Suriye'den temin edip Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak için gönderdiğini belirlendi. Ancak zanlı Suriye'de YPG'ye karşı savaştığını ileri sürerek roketatarların üzerinde parmak izi olmasına rağmen suçlamaları kabul etmedi.

Bu arada, polis yaptığı başka bir baskında ise 2011 yılında bölücü terör örgütü PKK'ya katılarak Kuzey Irak'a gittiği ileri sürülen A.A.’yı annesini ziyaret etmek için geldiği Yenibey Mahallesi’nde yakaladı. Zanlı PKK'dan ayrıldığını ileri sürdü. 

Polis başka bir operasyonda ise terör örgütünün sözde YPS Adana sorumlusu olduğu iddia edilen A.E.’yi de gözaltına aldı. 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Fatih Keçe
ADANA

Etiketler: adana, rus roketleri, YPG


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